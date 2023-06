MacBook Air 15 pouces avec M2 disponible en magasin à partir d’aujourd’hui, les livraisons arrivent maintenant aux clients du monde entier

Le nouveau MacBook Air 15 pouces avec M2 d’Apple est disponible en magasin à partir d’aujourd’hui, et les livraisons commencent maintenant à arriver aux clients du monde entier après le dévoilement de la machine à WWDC23 la semaine dernière.

Le nouveau MacBook Air présente le même design que le plus petit modèle 13 pouces, avec chargement MagSafe, deux ports Thunderbolt pour connecter des accessoires et un écran externe jusqu’à 6K, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm ; disponible en quatre finitions : minuit, starlight, gris sidéral et argent.

Avec la puce M2, le MacBook Air 15 pouces est jusqu’à 12 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide. Comparé à l’ordinateur portable 15 pouces le plus vendu avec un processeur Core i7, Apple prétend que le nouveau MacBook Air est jusqu’à deux fois plus rapide.

Le MacBook Air 15 pouces comprend un processeur à 8 cœurs avec quatre cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité, un GPU à 10 cœurs pour des graphismes rapides et un moteur neuronal à 16 cœurs. M2 offre également 100 Go/s de bande passante mémoire et prend en charge jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée rapide.

Le MacBook Air 15 pouces avec M2 commence à 1 299 $ (US) et 1 199 $ (US) pour l’éducation. Le nouveau Mac est disponible dans les magasins Apple Store et chez les revendeurs agréés Apple à partir d’aujourd’hui, avec des livraisons dans le monde entier pour les clients qui ont commandé la machine la semaine dernière.