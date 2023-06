MacBook Air 15 pouces : Apple vient d’annoncer son plus gros Air jamais réalisé

J’ai plaidé pour qu’Apple présente une version plus grande de son MacBook le plus populaire depuis plus d’une décennie. Maintenant, il est enfin là. Lors du discours d’ouverture de la WWDC d’Apple, la société a dévoilé une nouvelle version 15 pouces de son ordinateur portable MacBook Air. Le nouveau modèle 15 pouces rejoint l’actuel 13 pouces Air et les propres puces de la série M d’Apple alimentent les deux.

Ce ne serait pas la première fois qu’un MacBook Air est disponible dans une taille d’écran différente. De 2010 à 2016, Apple a proposé un MacBook Air 11 pouces. Avec les ordinateurs portables MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Apple propose désormais des ordinateurs portables avec des écrans de 13, 14, 15 et 16 pouces. Ajoutez la gamme iPad Pro et vous obtenez une taille d’ordinateur portable pour à peu près tout le monde.

Capture d’écran par Jessica Dolcourt/CNET

À partir de 1 299 $, le nouveau MacBook Air 15 est l’ordinateur portable 15 pouces le plus fin au monde à 11,5 millimètres et il ne pèse que 3,3 livres. Il comprend une puce Apple M2 (processeur à huit cœurs, GPU à 10 cœurs), un écran de 15,3 pouces avec une luminosité maximale de 500 nits, jusqu’à 24 Go de mémoire et jusqu’à 2 To de stockage. Le MacBook Air M2 13 pouces reste dans la gamme pour 100 $ de moins à 1 099 $, et le MacBook Air M1 maintient la position d’entrée de gamme à 999 $. Le MacBook Air est disponible en précommande dès maintenant et devrait commencer à être expédié la semaine prochaine.

Regarde ça: Apple présente le MacBook Air 15 pouces pour 1 300 $ 03:25

Le M2 MacBook Air 15 pouces a également une conception sans ventilateur afin qu’il reste silencieux en classe, en réunion ou lorsque vous êtes sur des appels FaceTime ou Zoom. Une webcam 1080p et une matrice de trois micros amélioreront également la qualité globale des appels vidéo. Le corps abrite également six haut-parleurs avec des woofers à annulation de force pour un son spatial plus immersif.

Dans son annonce du MacBook Air 15, Apple a déclaré que le nouvel Air est 12 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide et qu’il est capable d’avoir jusqu’à 18 heures d’autonomie. Ce n’est pas surprenant étant donné que les MacBook d’Apple continuent d’avoir la plus longue durée de vie de la batterie de tous les ordinateurs portables que nous avons testés.

Ceci est une histoire en développement. Voir la couverture complète de Crumpe de la WWDC 2023.