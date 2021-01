Culkin a joué Kevin McAllister, qui est séparé de sa famille et se retrouve à New York. À un moment donné, Kevin croise le chemin de Trump au Plaza Hotel. Il demande à Trump son chemin vers le hall de l’hôtel et Trump lui répond en le dirigeant avec désinvolture dans la bonne direction.

Certains fans du film veulent supprimer Trump de cette scène – et un utilisateur de Twitter l’a fait.

L’utilisateur a posté sa version de la scène à l’hôtel Plaza et cette fois, Kevin est vu parler à un personnage muet et invisible au lieu de Trump. L’acteur a répondu avec un seul mot à la vidéo montée: « Bravo ».

Un autre utilisateur de Twitter a proposé de créer une «pétition pour remplacer numériquement l’atout dans« seul à la maison 2 »par un macaulay culkin de 40 ans».