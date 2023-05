Macao ouvre un complexe de 2 milliards de dollars avec une copie géante du Big Ben de Londres

Cette photographie prise le 20 octobre 2022 montre une réplique de la tour Big Ben au Londoner Casino Resort du Cotai Strip à Macao. (Photo par Eduardo Leal / AFP) (Photo par EDUARDO LEAL/AFP via Getty Images) Édouard Leal | AFP | Getty Images

Les touristes en Asie n’ont plus besoin de prendre des vols long-courriers pour visiter le Big Ben au Royaume-Uni ou pour prendre une photo de l’emblématique bus rouge à impériale de Londres. Ils peuvent désormais faire de même à Macao, le soi-disant Las Vegas de l’Asie. Le Londoner Macao, un casino de luxe à thème britannique situé dans le centre du jeu chinois, a tenu sa grande cérémonie d’ouverture jeudi. Et la célébrité du football anglais David Beckham était là pour honorer l’événement. La ville chinoise du jeu a ajouté un autre casino de luxe le long de Cotai Strip, un terme que Las Vegas Sands utilise pour désigner une allée bordée d’hôtels-casinos, de centres commerciaux et de théâtres. « Vous ne pouvez pas obtenir une meilleure chambre d’hôtel que ce que nous avons mis dans le Londoner. Vous ne pouvez pas obtenir une meilleure expérience de spa, vous ne pouvez pas obtenir une meilleure expérience culinaire », a déclaré jeudi à CNBC le PDG de Las Vegas Sands, Robert Goldstein.

Il a déclaré que l’ouverture de l’hôtel « illustre notre engagement envers la qualité » et a ajouté : « Les chambres sont aussi bonnes que n’importe où dans le monde ». Le complexe est opérationnel depuis deux ans, mais son ouverture a été retardée en raison des restrictions strictes de Covid-19 et des règles de voyage. Le complexe de 2 milliards de dollars abrite des répliques des bâtiments emblématiques du Royaume-Uni. Ils comprennent le palais de Westminster, la résidence officielle du Premier ministre britannique au 10 Downing Street et la fontaine commémorative de Shaftesbury, entre autres monuments de Londres. Las Vegas Sands possède The Londoner Macao, ainsi que The Venetian Macao, The Parisian Macao, Sands Maco et The Plaza Macao & Four Seasons Hotel Macao, tous situés le long du Cotai Strip, le site Web de l’entreprise a montré. Des répliques de monuments européens célèbres comme la tour Eiffel et le grand canal de Venise peuvent être vues dans les autres hôtels. Goldstein est fier que le promoteur de villégiature de luxe ait amené l’Italie, la France et l’Angleterre à Macao, une région administrative spéciale chinoise. « Qui n’aime pas Paris ? Il m’a semblé naturel de terminer le triumvirat italien, français, puis anglais », a déclaré Goldstein.

Le Londoner Macao Casino Resort et le Venetian Casino Resort, le long de la bande de Cotai à Macao, en Chine. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Le plus grand moment fort pour les visiteurs du Londoner Macao est sans aucun doute le spectacle « Spectacle de divertissement de la relève de la garde », selon le site internet de la station. Il a été lancé jeudi soir lors de la cérémonie d’ouverture. S’inspirant de la cérémonie de la relève de la garde qui se déroule au palais de Buckingham, la représentation au complexe aura lieu six jours par semaine et impliquera plus de 20 danseurs et musiciens. Les visiteurs peuvent également goûter à Londres en savourant un thé de l’après-midi inspiré d’Alice au pays des merveilles, ou monter dans le taxi noir classique pour une expérience virtuelle où Beckham traverse ses endroits préférés de la ville.

Pas seulement sur le jeu

Quand on pense à Macao, la première pensée est souvent de jouer dans les casinos. Mais la ville s’est transformée au-delà de cela et offre désormais une expérience différente à chaque visiteur. Goldstein a déclaré qu’il y a 20 ans, les habitants de Hong Kong ne pouvaient pas imaginer que Macao pouvait avoir des commerces de détail, des restaurants, des spas, des congrès et des hôtels. Aujourd’hui, plus personne ne remet en cause la croissance de Macao, a-t-il dit soulignant que Macao est un marché très « dominant et important ». Les exploitants de casinos ont attribué les concessions convenues collectivement investir environ 15 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, pour aider Macao à diversifier sa dépendance au jeu et à stimuler le tourisme international.