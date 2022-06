Macao ferme la plupart des entreprises alors que les cas de Covid augmentent, mais les casinos restent ouverts

CNN

Macao, le plus grand centre de jeu au monde, a entamé lundi sa deuxième journée de tests massifs de Covid-19 après la découverte de dizaines de cas transmis localement au cours du week-end.

Mais alors que la plupart des entreprises ont fermé, les casinos restent ouverts.

Les tests des quelque 600 000 habitants de Macao devraient se terminer mardi. L’ancienne colonie portugaise dirigée par la Chine adhère à la politique stricte du zéro Covid de la Chine qui vise à éradiquer toutes les épidémies à n’importe quel prix.

Le centre du casino a enregistré 31 cas dimanche, mettant fin à une séquence de huit mois de zéro infection, a annoncé le gouvernement de Macao dans une publication sur Facebook.

Les autorités municipales ont commencé à fermer des écoles, des attractions touristiques, des lieux culturels et toutes les entreprises non essentielles. Les restaurants ont reçu l’ordre de suspendre les services de restauration.

Les casinos ont été autorisés à rester ouverts, cependant, les analystes affirment que leurs résultats seront toujours touchés car le gouvernement a exhorté les résidents à ne pas visiter les lieux de divertissement.

Macao est totalement fermée à tous les visiteurs, à l’exception des résidents de Hong Kong, de Taïwan et de la Chine continentale. La plupart d’entre eux doivent être mis en quarantaine pendant 10 jours à leur arrivée, bien que certains provenant de zones à faible risque de Chine continentale en soient exemptés.

Ces restrictions ont menacé le modèle commercial au cœur de l’économie de Macao, qui dépend traditionnellement de millions de visiteurs en provenance de Chine continentale.

Les actions des casinos de Macao ont chuté lundi matin. Sands China a mené la chute, chutant de plus de 8 % dans la plus forte baisse depuis le 15 mars. MGM China, Wynn Macau, Galaxy Entertainment, Melco et SJM Holdings ont chuté entre 4 % et 7 %.

Le gouvernement de Macao dépend des casinos pour plus de 80 % de ses revenus, la majeure partie de la population étant employée directement ou indirectement par l’industrie des casinos.

L’augmentation des infections est survenue soudainement, les cas se propageant rapidement, et la source est encore inconnue, a déclaré le chef de l’exécutif de Macao, Ho Iat Seng, dans un communiqué publié sur le site Internet du gouvernement.

En réponse à l’épidémie de Macao, la ville voisine de Zhuhai, dans le sud de la province du Guangdong – où de nombreux habitants de Macao vivent et travaillent – a imposé une quarantaine obligatoire de sept jours à toute personne arrivant du centre de jeu.