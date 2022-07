Macao Covid: la crise des casinos va de mal en pis alors que le verrouillage est prolongé

Depuis la semaine dernière, Macao est soumis à des ordonnances strictes de séjour à domicile alors qu’il est aux prises avec une augmentation des cas de coronavirus. Macao, ancienne colonie portugaise désormais gouvernée par la Chine, est soumise à la politique “zéro Covid” de Pékin, qui vise à éliminer toute trace du virus à l’intérieur de ses frontières.

Les dernières restrictions de Macao devaient durer une semaine, mais ont ensuite été prolongées d’une semaine – se terminant vendredi.

Dans un geste rare, les autorités ont déclaré que les casinos feraient partie de la fermeture, marquant un renversement des mesures précédentes qui avaient maintenu ces propriétés ouvertes. Cela signifie que les revenus bruts des jeux, un indicateur important des revenus des casinos, “chuteront probablement près de zéro” pendant des semaines., Vitaly Umansky, analyste principal chez Bernstein, a écrit dans un rapport.

Son équipe prédit que les revenus bruts des jeux chuteront de 98 % ce mois-ci par rapport à juillet 2019 – avant que la pandémie ne frappe – en supposant que les casinos reprennent leurs activités la semaine prochaine.

Le jeu est de loin l’industrie la plus importante de Macao, représentant un emploi massif et plus de 80% des revenus du gouvernement. Mais des casinos tels que le Wynn, MGM et Sands ont été frappés par les effets de la pandémie, qui a laissé les frontières de la ville largement fermées pendant plus de deux ans.

Les principales actions de casino se négocient à Hong Kong – telles que Sables Chine ( SCHYF ) , Wynn Macao ( WYNMF ) et MGM Chine ( MCHVF ) — ont chuté d’environ 60 % ou plus depuis le début de 2020.

Même avant les dernières restrictions, les entreprises saignaient de l’argent. En 2020, au début de la crise sanitaire mondiale, le Wynn a révélé qu’il perdait jusqu’à 2,6 millions de dollars par jour.

Ce printemps, l’industrie du jeu au sens large à Macao aurait brûlé entre 113 et 260 millions de dollars par mois, selon une analyse de Goldman Sachs.

“C’est très calme sur le terrain ici”, a déclaré Ben Lee, associé directeur d’IGamiX, ​​un cabinet de conseil en jeux basé à Macao, ajoutant que les petites entreprises locales avaient pratiquement reçu “le glas” du nouveau verrouillage.

Le moteur économique de la ville

Macao, un minuscule territoire d’environ 600 000 habitants, est le seul endroit en Chine où le jeu est légal.

La ville, qui se trouve à une heure de ferry de Hong Kong, dépend fortement des touristes et rapporte généralement six fois les revenus du jeu de Las Vegas. En 2019, il a attiré près de 40 millions de visiteurs, dont beaucoup de Chine continentale.

Des appels ont été lancés pour changer ce modèle. En janvier, le Fonds monétaire international a mis en garde contre la “dépendance excessive de Macao à l’égard du secteur des jeux”, qui, selon lui, avait été mise en évidence pendant la pandémie.

“Le principal moteur de la croissance au cours des deux dernières décennies (…) s’est presque arrêté avec le tarissement des flux touristiques”, a-t-il noté, suggérant un “besoin urgent de diversifier l’économie”.

Le secteur est tellement crucial qu’il a même parfois semblé immunisé contre les règles “zéro Covid”. Lors des fermetures précédentes, les autorités se sont notamment abstenues de fermer les propriétés fastueuses, même si cela signifiait que les travailleurs devraient s’asseoir dans des casinos vides pour “écraser les mouches”, a déclaré Lee.

La dernière fois que les casinos ont reçu l’ordre de fermer, c’était pendant deux semaines au début de 2020.

“Le gouvernement de Macao a été très, très réticent à fermer les casinos, même lorsque toutes les autres activités commerciales ont reçu l’ordre de fermer”, a-t-il ajouté. “Pourquoi? Parce que le personnel pouvait toujours toucher des salaires.”

Désormais, les responsables font face à plus de pression pour s’aligner sur la position ferme de la Chine sur le virus, en particulier alors que Macao lutte contre sa plus grande épidémie de Covid depuis le début de la pandémie. La ville a signalé environ 2 000 nouveaux cas depuis juin, lorsque la dernière épidémie a mis fin à une séquence de huit mois de zéro infection.

Un autre facteur pesant sur les entreprises ces derniers temps est que les responsables ont clairement indiqué aux casinos qu’ils ne devraient pas licencier de travailleurs, selon Lee.

Alors que l’édit officieux a aidé à protéger les moyens de subsistance des gens, il a exacerbé la pression financière sur les entreprises. La main-d’œuvre représente généralement 20 à 25 % des coûts d’exploitation, a noté Lee.

Cela, bien sûr, est aggravé par la récente chute du trafic. Dans un rapport, les analystes de Daiwa ont déclaré que la liquidité des exploitants de casinos de Macao devait être évaluée, “au milieu [a] environnement de revenu zéro.”

Crise de trésorerie

La crise cause des maux de tête aux cadres outre-mer.

Récemment, les Sands et Wynn se sont tournés vers leurs propriétaires pour les aider à traverser la tempête, avec des prêts garantis par chacune de leurs sociétés mères américaines, selon les analystes de Bernstein.

Mais les nouvelles restrictions surviennent également à un moment particulièrement délicat, car les opérateurs de casino devraient bientôt soumissionner pour une nouvelle licence pour continuer à opérer à Macao, a déclaré Lee.

Le processus nécessite une preuve importante de liquidité – essentiellement des centaines de millions de dollars en espèces, a-t-il ajouté.

Ainsi, alors que les entreprises sont déjà à court d’argent, “les sociétés mères de ces filiales très endettées doivent injecter de l’argent dans les filiales de Macao, [and] ils doivent porter le fardeau aux États-Unis, ou où qu’ils soient », a déclaré Lee.

Malgré la tourmente, Lee ne s’attend pas à ce qu’aucun opérateur rate sa chance de jeter son chapeau dans le ring pour de nouvelles licences. Les entreprises ont déjà engagé de lourds “coûts irrécupérables” à Macao, a-t-il dit, citant certaines d’entre elles qui avaient récemment rénové des propriétés ou fait d’autres gros investissements juste avant la pandémie.

“Ils ne peuvent pas se permettre de se retirer, car s’ils se retirent, ils n’auront rien.”

— Shawn Deng à Toronto, et Lauren Lau et Akanksha Sharma à Hong Kong ont contribué à ce rapport.