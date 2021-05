Mac Swiney prêt pour le procès de Leopardstown ce week-end | Actualités des courses

La ferme conviction de Jim Bolger qu’il a deux poulains étoiles sur ses mains cette saison pourrait être davantage annoncée à Leopardstown dimanche, avec Mac Swiney prêt à porter ses espoirs dans le Derrinstown Stud Derby Trial.

Stablemate Poetic Flare a déjà remporté le Qipco 2000 Guinées, et l’entraîneur du comté de Carlow a tenu à souligner qu’il avait du mal à diviser la paire – une déclaration avec laquelle le jockey Kevin Manning a souscrit à Newmarket samedi.

S’exprimant après les Guinées, Manning – invité à comparer Mac Swiney et Poetic Flare – a déclaré: « Les deux ont bien fonctionné, et je les ai montés tous les deux sur l’herbe dans deux morceaux séparés de travail il y a trois semaines et Jim a demandé la question et j’ai dit que si les deux se présentaient (à Newmarket), lequel monterais-tu – et j’ai dit «je ne sais pas».

Fils du vainqueur du Derby de Bolger, New Approach, Mac Swiney a remporté les honneurs du Groupe 1 en battant One Ruler au Vertem Futurity Trophy à Doncaster en octobre.

Le chef de file de son opposition potentielle ce week-end est le Ballet du Bolchoï formé par Aidan O’Brien, vainqueur des Ballysax Stakes à sa réapparition.

Le parcours Ballysax-Derrinstown est familier à O’Brien avec ses coureurs de Derby – Galileo remportant les deux courses sur le chemin de la gloire dans la première Classique il y a 20 ans, tandis que High Chaparral a fait de même 12 mois plus tard.

O’Brien est également entré en Haute Définition, le favori du Derby, bien qu’il soit plus susceptible de courir à Lingfield samedi. Le transfuge de Chester, Sir Lamorak, est un autre parmi les possibles, qui totalisent 15 au stade d’entrée.

Il y en a également 15 dans le procès irlandais des 1000 guinées, dont Acanella, formé par Ger Lyons.

La pouliche Dansili appartenant à Juddmonte avait l’air potentiellement intelligente pour battre le climat de Jessica Harrington – qui pourrait réopérer – sur ce parcours et cette distance le mois dernier.

L’autre point fort sur une carte de première classe est l’Amethyst Stakes – qui présente la Lancaster House formée par O’Brien, parmi 11 entrées.