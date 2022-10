Mac Resetich se précipite vers les dossiers de l’école Hall – Shaw Local

Avec six touchés et 324 verges au sol lors de la victoire surprise 42-27 de la semaine dernière contre St. Bede, le quart-arrière principal de Hall, Mac Resetich, a égalé un record scolaire et en a battu un autre.

Resetich a maintenant couru pour 1 867 verges en huit matchs, battant le record scolaire de Jason Bland de 1 812 verges en 13 matchs pour les demi-finalistes de Hall en 1991.

Il a également égalé les 28 touchés marqués par Bland, l’ancienne star et entraîneur de Hall, en 1991.

Au cours de la semaine 5, Resetich a établi des records scolaires en un seul match pour 429 verges et a marqué sept touchés au cours de la victoire 65-44 des Red Devils sur Mendota à Spring Valley.

“Nous y allons chaque semaine et tout le monde sait qui récupère le ballon et il produit toujours”, a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman. «Il court vraiment fort. C’est un enfant difficile à aborder. Il a de grandes jambes et un abdomen fort.

“C’est triste parce que c’est presque ce qu’on attend de lui (avoir de gros matchs). Il prend une raclée chaque semaine et il ne cesse de revenir pour plus. C’est un garçon dur.

Réinitialisation Mac

Le grand Hall Leon Mavity a marqué 27 touchés en 1959, menant l’État avec 162 points marqués. Il s’est précipité pour 857 verges en 119 courses (7,2 ypc) en neuf matchs.

Les autres leaders notables du touché de Hall sont Jason Turigliatti, 20 ans en 1993; Kyle Roach, 20 ans en 1994 ; Rick Robeza, 19 ans en 1994; Jordan Peterson, 19 ans en 2007; et DJ Glynn, 17 ans en 1998.

Ronde Worrels de Princeton a établi le record de touchés en une seule saison du comté de Bureau avec 34 en 2019.

Photo des séries éliminatoires

Avec une victoire vendredi à Monmouth-Roseville, Princeton (8-0) gagnera une tête de série n ° 1 dans les séries éliminatoires de classe 3A. St. Bede (6-2) doit casser un dérapage de deux matchs pour améliorer son ensemencement en classe 1A.

Toujours dans les Three Rivers, Rockridge (7-1) a décroché une place en séries éliminatoires tandis que Newman (5-3) et Monmouth-Roseville (5-3) sont éligibles aux séries éliminatoires. Hall, Morrison, EP et Orion frappent à la porte, tous à 4-4 et dans des situations incontournables vendredi soir.

Les Red Devils, qui accueilleront Bureau Valley (1-7) vendredi, seraient placés en classe 4A avec sa nouvelle inscription en coop de 702 avec le comté de Putnam.

Autour de la région, Annawan-Wethersfield (7-1, Ottawa Marquette (7-1) et Sterling (6-2) sont les verrous des séries éliminatoires, LP (5-3), Geneseo (5-3) et Dixon (5-3) sont tous éligibles et Ottawa (4-4) et Stark County (4-4) doivent gagner.

Princeton F/S acquiert une expérience incommensurable

Princeton a non seulement connu beaucoup de succès cette année, mais a jeté les bases pour les années à venir.

Alors que les Tigers mettent le chronomètre en jeu pour la seconde mi-temps dans six de leurs huit premiers matchs, l’entraîneur Ryan Pearson a dégagé le banc avec la première chaîne jouant des matchs complets uniquement dans la semaine 1 (Rockridge) et la semaine 6 (Newman).

Cela a permis aux joueurs F / S de gagner l’équivalent de jouer trois matchs universitaires avec six mi-temps complètes sur le terrain, la plupart du temps contre la première chaîne de l’équipe adverse. C’est en plus de leur temps à jouer aux jeux F / S et aux étudiants de première année.

“C’est (une expérience) incommensurable”, a déclaré Pearson. « Cela ne fait que nous aider sur toute la ligne et aide leur développement. Et je pense qu’ils ont fait un excellent travail ce soir. BV avait ses partants. C’est une expérience formidable pour ces enfants.

Pearson a noté que les seniors de cette année avaient des expériences similaires à celles des étudiants de première année.

«Quand ils étaient étudiants de première année et que nous avons atteint les demi-finales, non seulement ils ont pu jouer dans de nombreux matchs de football, mais nous avons eu quatre semaines supplémentaires en séries éliminatoires. C’est quatre semaines d’entraînement supplémentaires pour ces enfants », a-t-il déclaré. “Au moment où les seniors de cette année entrent en séries éliminatoires, j’avais environ 5 saisons et demie en quatre ans.”

Tandem tigre

Princeton QB Teegan Davis a trouvé un receveur favori cette année en deuxième année 6-4 Noah LaPorte. Ils se sont connectés 28 fois pour 628 verges et huit touchés en 20 quarts de jeu, dont quatre touchés à Mendota et trois à BV.

« C’est un excellent receveur large. Seulement un deuxième. Il a encore beaucoup à faire pour grandir. J’ai deux ans de plus. Il est vraiment bon », a déclaré Davis.

COMPTES RAPIDES

• Amboy-LaMoille accueillera une équipe de West Central (8-0) en football à 8 vendredi, entraînée par l’ancien entraîneur de Bureau Valley, Jason Kirby. Kirby, qui a mené le Storm à une deuxième place 3A en 2004, a entraîné contre Amboy à BV lorsque les Clippers étaient dans les Big Rivers.

• Avec la victoire de vendredi 48-0 dans les livres, Princeton a maintenant battu BV 190-36 en quatre rencontres remontant à 1997, bon pour une marge de victoire moyenne de 47,5-9. PHS a également lancé un jeu blanc en 1998 (40-0).

• LeRoy a fait un arrêt au stand à Princeton pour une pause toilette et une petite promenade avant le match de samedi à Morrison. L’entraîneur de PHS, Ryan Pearson, a déclaré qu’il connaissait l’entraîneur de LeRoy, BJ Zeleznick, depuis des années. LeRoy a perdu le match 56-7.