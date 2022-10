Mac Resetich porte Hall devant St. Bede, maintient en vie les espoirs des Red Devils en séries éliminatoires – Shaw Local

PÉROU – L’équipe de football de Hall a emprunté la Route 6 pour affronter son rival St. Bede, le dos contre le mur.

Les Red Devils avaient besoin d’une victoire pour rester en lice pour une place en séries éliminatoires contre les Bruins à six victoires.

Derrière un effort dominant de la star Mac Resetich, Hall a maintenant une place en séries éliminatoires à portée de main après une victoire de 42-27 samedi lors d’un match de la division Mississippi de la conférence Three Rivers.

“C’était une situation incontournable”, a déclaré Resetich, qui a couru le ballon 39 fois pour 324 verges et six touchés et a complété 4 des 5 passes pour 104 verges. «Nous sommes essentiellement dans une situation de séries éliminatoires en ce moment. Nous ne pouvons pas perdre du tout, donc c’était évidemment une grosse victoire à remporter.

Hall a égalisé son record à 4-4 et affrontera Bureau Valley (1-7) lors de la semaine 9 à Spring Valley.

“C’est énorme”, a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman. «La semaine dernière (lors d’une défaite à la dernière seconde contre Newman), tout ce qui aurait pu mal tourner a mal tourné. Contre Morrison (lors de la défaite en prolongation lors de la semaine 4) où nous n’avons pas récupéré les coups de pied en jeu, cette équipe aurait potentiellement pu être 6-2 en ce moment. Nous ne le sommes pas donc nous nous battons toujours pour essayer d’être éligibles.

«Nous rentrons à la maison pour la soirée des seniors et Bureau Valley arrive. Nous n’allons pas les prendre à la légère. Nous allons venir lundi et aller travailler comme nous le faisons chaque semaine.

Mac Resetich (4) de Hall fait passer le ballon dans la zone des buts alors qu’il passe devant Halden Hueneburg (22) de St. Bede le samedi 15 octobre 2022 à l’Académie du Pérou. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Samedi, Resetich et son homologue John Brady ont échangé des coups de poing tôt alors que Resetich courait pour un touché de 52 verges lors du troisième jeu du match et Brady a répliqué avec une course de touché de 43 verges lors du premier entraînement des Bruins.

Resetich s’est libéré pour un touché de 87 verges avec 7:58 à jouer au deuxième quart.

Les Red Devils ont ensuite pris le contrôle du match dans la dernière minute de la première mi-temps.

Resetich a marqué son troisième TD du match sur une course de 7 verges avec 21,4 secondes à jouer.

Lors du premier jeu de St. Bede, le joueur de ligne Hall Joel Koch a aveuglé Brady, lâchant le ballon.

Tristen Redcliff a récupéré pour donner le ballon aux Red Devils sur la ligne de 34 verges de St. Bede.

Resetich s’est connecté avec Joe Schrader lors du premier jeu de Hall, et après avoir frappé le ballon pour arrêter le chronomètre, il a reculé pour passer mais s’est précipité pour un TD de 11 verges avec 3,1 secondes à jouer pour donner à Hall une avance de 28-8 à la mi-temps.

“Cela nous a vraiment aidés à entrer dans la pause”, a déclaré Tieman. «Nous avions beaucoup de confiance en entrant (dans le vestiaire). Nous savions que ce n’était pas encore fini et nous devions continuer à jouer. Ils apprennent et ils s’améliorent beaucoup.

Les Bruins ont mis en place un entraînement de neuf matchs et 45 verges pour commencer la seconde mi-temps, la terminant par une passe de touché de 8 verges de Brady à Connor Brown.

Cependant, les Bruins ne se sont jamais approchés de 13 points car ils n’ont pas pu garder Resetich hors de la zone des buts.

Resetich a marqué sur une course de 5 verges, Brady a contré avec une course de TD de 1 verge, Resetich a répondu avec une course de 13 verges et Brady s’est connecté avec Ben Wallace pour une passe de TD de 17 verges avec 6:32 à faire avant les Red Devils a manqué l’horloge, y compris Resetich glissant au 1 avec un peu plus de deux minutes à jouer.

« Nous avons vécu une première mi-temps horrible. Nous n’avons exécuté notre plan de match à aucune phase », a déclaré Eustice. « Nous avons pris trop de retard. Nous avons pensé que nous devions marquer presque à chaque fois que nous avions le ballon (en seconde période) et nous nous sommes tiré une balle dans le pied et nous n’avons pas exécuté après avoir marqué sur le premier drive et nous avons pris trop de retard.

Resetich compte désormais 1 867 verges et 25 touchés au sol cette saison.

Samedi était son deuxième match de plus de 400 verges offensives cette saison, le sixième match où il a parcouru plus de 200 verges et la sixième fois qu’il a marqué plusieurs touchés.

“Il est incroyable”, a déclaré Eustice, dont l’équipe a glissé à 6-2 avec sa deuxième défaite consécutive. « Il est comme annoncé. Merci à l’entraîneur Tieman et à ce qu’il a fait avec Hall cette année. Vous devez donner du crédit là où le crédit est dû, mais nous pensions que nous avions un bon plan de match, mais nous n’avons pas joué aussi physiquement que nécessaire.