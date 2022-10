Mac Resetich et Hall poursuivent leur poussée en séries éliminatoires – Shaw Local

KEWANEE – Les Hall Red Devils ont commencé leur série éliminatoire.

Vendredi soir était leur dernière étape.

Hall a construit une avance de 26 points sur les jambes et le bras du quart-arrière senior Mac Resetich et a remporté une victoire 26-15 sur les Kewanee Boilermakers pour gâcher leur soirée de retour en 2022.

La victoire était la deuxième consécutive de Hall, améliorant les Red Devils à 3-3 au total, 2-1 dans le jeu de la division Est de la Conférence de Three Rivers.

Les Red Devils doivent gagner deux de leurs trois derniers matchs pour être éligibles aux séries éliminatoires.

« C’est une grande victoire. Nous nous sommes piétinés sur la route à Morrison et c’était un match que nous aurions probablement dû gagner », a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman. « Mais nous ne l’avons pas fait, et je pense que nous en avons peut-être appris un peu. Nous en avons un ici ce soir et nous sommes en bonne position. Nous allons devoir jouer dur le reste du chemin, mais nous sentons que nous sommes en position, nous pourrons peut-être nous faufiler dans les séries éliminatoires et voir ce qui se passe.

Le porteur de ballon junior de Hall, Joseph Bacidore, a déclaré que les Red Devils savaient qu’ils étaient désormais dans une situation où ils devaient absolument gagner.

“C’est énorme parce que nous devons gagner chaque match pour nous assurer une place en séries éliminatoires”, a-t-il déclaré.

Resetich, qui a marqué un record scolaire de sept touchés lors de la victoire de la semaine dernière contre Mendota, était à la hauteur de ses vieux trucs vendredi, marquant trois touchés par précipitation et un autre par passe. Il s’est précipité pour 306 verges et a complété l’une des trois passes pour un touché de 81 verges.

Réinitialisation Mac

Il a inscrit les Red Devils sur le tableau avec un touché de 20 verges et a ajouté la course de conversion pour donner à Hall une avance de 8-0 avec 3:19 à faire au premier quart.

Il venait juste de s’échauffer.

Le quart-arrière de Hall a de nouveau appelé son propre numéro lors d’un match nul, repoussant le ballon et se précipitant sur le terrain pour une course TD de 85 verges à 7:11 du deuxième quart pour monter 14-0.

Bacidore, qui, selon Tieman, a également la capacité de diriger le ballon, a déclaré que c’était incroyable de voir Resetich en action.

« Il est phénoménal. Je ne le voudrais dans aucune autre équipe », a déclaré Bacidore. “Je dois juste courir avec lui quand il court un touché de 80 verges, l’encourageant comme une petite pom-pom girl.”

Après un temps mort pour s’assurer que tout le monde était sur la même page, Resetich a trouvé un Braden Curran grand ouvert, un étudiant de première année, qui a couru pour un score de 81 verges. La course de conversion a échoué, mais Hall a pris une avance de 20-0 à la mi-temps.

“Nous avons mis ce jeu en place, mais nous ne savions pas si Braden savait s’aligner dans la bonne formation”, a déclaré Tieman. «Nous voulions donc nous assurer que nous avions Braden du côté du voyage. Il est généralement le gars solo. Nous en avons parlé dans le délai d’attente pour nous assurer qu’il était correctement configuré.

«Ils jouaient si loin et avec Mac exécutant cette motion de cette façon, nous avons pensé qu’ils arriveraient. [Braden] est venu comme s’il allait bloquer le gamin et puis il a juste décollé. C’était un bon jeu de sa part. Il a fait du bon travail pour un étudiant de première année.

Resetich n’a pas encore été fait.

Il a pris une course de 46 verges pour payer la saleté sur le premier jeu du quatrième pour plafonner le Hall marquant à 26 points.

Kewanee (2-4, 1-3) a évité le blanchissage en marquant sur une passe de TD de 20 verges de Brady Clark à Ben Taylor et une course de TD de 1 verge par Alex Duarte dans les neuf dernières minutes du match.

“Nous étions confiants en entrant, mais quand vous n’êtes pas habitué à gagner, c’est effrayant”, a déclaré Tieman. “C’est devenu un peu effrayant en deuxième mi-temps, mais ils ont tenu le coup.”

Hall tentera sa quatrième victoire à domicile la semaine prochaine face à Newman (3-3, 1-2).