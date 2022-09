Dans le cadre de la transition d’Apple vers Apple Silicon, la société travaille dur sur un nouveau Mac Pro à huis clos à Apple Park – et les rumeurs suggèrent qu’il sera incroyablement rapide.

Bien qu’il n’ait pas été révélé lors de l’événement Apple de septembre 2022, voici tout ce qu’il y a à savoir sur le nouveau Mac Pro (2022) en ce moment, y compris les rumeurs de date de sortie et les spécifications divulguées.

Quand sortira le nouveau Mac Pro ?

Apple reste discret sur la date de sortie du nouveau Mac Pro, mais nous savons qu’Apple a l’intention de faire passer l’ensemble de sa gamme Mac d’Intel à Apple Silicon d’ici la fin de 2022, donc cela se produira probablement un jour dans 2022.

En fait, Apple a pris la décision surprenante de taquiner la sortie du Mac Pro lors de son événement de mars 2022, qui a vu la sortie de l’iPad Air 5, de l’iPhone SE 3 et du Mac Studio. Parlant de la transition vers Apple Silicon, Tim Cook a taquiné que le nouveau Studio “rejoindra[s] le reste de notre gamme Mac, rendant la transition presque terminée, avec un seul produit de plus, Mac Pro. Mais c’est pour un autre jour.

Alors qu’il semblait que le lancement de la WWDC pourrait être possible, en grande partie grâce aux tweets de artiste conceptuel Ian Zelbocela ne s’est pas produit – bien que le MacBook Air 2022 avec M2 l’ait fait.

C’était une histoire similaire lors de l’événement Apple de septembre qui a vu l’annonce de la gamme iPhone 14 aux côtés de divers modèles d’Apple Watch et d’AirPods Pro 2.

Alors, quand exactement le Mac Pro fera-t-il son apparition ? Il manque de temps s’il doit atteindre l’échéance de 2022, après tout.

En repensant à la version de décembre 2019 du Mac Pro actuel, Apple pourrait emboîter le pas avec le nouveau modèle, le poussant juste avant l’échéance qu’il s’est fixée.

Cela donnerait à l’entreprise le plus de temps possible pour affiner la conception et la technologie afin d’offrir l’expérience de niveau professionnel sur laquelle comptent les professionnels de la création.

Cela dit, Apple prévoit un événement en octobre 2022 où il dévoilera le nouvel iPad d’entrée de gamme aux côtés de la collection iPad Pro mise à niveau. Il est possible qu’Apple profite également de l’occasion pour présenter le Mac Pro haut de gamme, bien qu’à en juger par les années précédentes, un troisième événement Apple sur le thème Mac en novembre soit tout à fait possible. Nous attendons toujours un Mac Mini mis à jour après tout !

Combien coûtera le nouveau Mac Pro ?

Le Mac Pro est le Mac le plus cher fabriqué par Apple, avec le modèle de base actuel à partir de 5 499 £ / 5 999 $ et allant jusqu’à 47 079 £ / 52 199 $ pour le modèle haut de gamme.

Bien sûr, ce n’est pas un Mac grand public. Il est conçu pour les studios de cinéma, les studios d’animation et d’autres entreprises créatives à gros budget, ce qui rend le prix un peu plus compréhensible.

Ceux qui espéraient une baisse de prix avec le Mac Pro (2022) seront probablement déçus ; alors que les autres mises à niveau Apple Silicon ne sont pas plus chères que leurs homologues Intel, elles ne sont pas moins chères non plus. Cela signifie que le nouveau Mac Pro sera probablement lancé à peu près au même prix de 5 499 £ / 5 999 $ que le modèle actuel, mais nous mettrons à jour cette section si nous entendons différemment.

À quoi s’attendre du Mac Pro (2022)

Alors que nous sommes encore loin de la sortie potentielle du nouveau Mac Pro, le moulin à rumeurs est déjà en train de tourner, nous donnant une idée de ce à quoi s’attendre du kit de nouvelle génération.

Jeu de puces Apple Silicon

Le principal facteur déterminant de la prochaine mise à jour du Mac Pro est la transition vers Apple Silicon, il est donc prudent de dire que le nouveau Mac Pro arborera un chipset fabriqué par Apple – et les rumeurs suggèrent qu’il dépassera de loin les capacités du M1 Pro et Chipsets M1 Max dans la gamme MacBook Pro repensée.

Le rapport provient de Bloomberg, qui affirme que le chipset du nouveau Mac Pro sera apparemment divisé en deux options. Le modèle de base comportera 16 cœurs de performance, 4 cœurs à haute efficacité et 64 cœurs graphiques, tandis que l’option haut de gamme offre 32 cœurs de performance, 8 cœurs à haute efficacité et 128 cœurs graphiques.

Le modèle d’entrée de gamme ressemble étrangement au M1 Ultra trouvé dans le nouveau Mac Studio, mais il n’y a rien d’officiel disponible sur ce dernier. Serait-ce le premier chipset M2 ?

Indépendamment de la marque, cela laisse les 8 performances, 2 haute efficacité et 16/32 cœurs du MacBook Pro actuel dans la poussière, c’est sûr – mais compte tenu de son public cible, ce n’est pas exactement une surprise.

Il n’y a pas encore de mot sur les options RAM et SSD, mais cela viendra probablement à mesure que nous nous rapprochons de sa version 2022.

Un design revisité

Le Mac Pro actuel d’Apple a été ridiculisé en 2019, avec de nombreux mèmes Internet comparant le Mac haut de gamme à une râpe à fromage. Avec cela encore relativement frais dans nos esprits, Apple voudrait sûrement revoir le design en quelque chose d’un peu moins… râpe à fromage cette fois-ci.

Selon Apple leaker Jon Prosser, c’est exactement ce qui va se passer. Discutant du prochain Mac Pro dans un épisode de Front Page Tech, le leaker suggère que le nouveau Mac haut de gamme viendra dans un corps qui ressemble à trois Mac Mini empilés les uns sur les autres. Il a même inclus un rendu, que vous pouvez voir ici :



Crédit image : Jon Prosser/@cconceptcreator

Cependant, Jon Prosser est loin d’être précis à 100% en ce qui concerne ses affirmations, et il semble presque identique au Mac Studio qui n’est pas un remplacement de Mac Pro, il est donc possible qu’il se soit croisé les fils.

La théorie concurrente, cette fois de Mark Gurman de Bloomberg, est que le nouveau Mac Pro conservera le design existant, mais que le facteur de forme global diminuera quelque peu. Il le décrit comme un “Mac Pro remanié et plus petit avec Apple Silicon” dans un bulletin d’information, mais n’entre pas dans les détails spécifiques sur la façon dont il sera remanié.

Compte tenu de la quantité de matériel intégré au Mac Pro actuel, il serait difficile pour Apple de passer à quelque chose de la même forme que le Mac Mini – l’option de refonte semble la plus probable des deux, mais nous mettrons à jour cette section si nous entendre autre chose.

