Le Mac Mini d’Apple a été l’un des premiers du répertoire d’Apple à obtenir la mise à niveau vers le silicium M1 d’Apple en novembre 2020, et les performances ont été impressionnantes, en particulier au prix alléchant de 699 £ / 699 $ du Mac Mini.

L’espoir était apparu que l’événement d’Apple de mars 2022 apporterait un Mac Mini mis à jour, avec encore plus de puissance et un châssis mis à jour – mais cela s’est plutôt avéré être le tout nouveau Mac Studio.

Mais cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de nouveau Mac Mini après tout ? Le Mac Studio a-t-il remplacé la ligne Mini, ou verrons-nous un nouveau modèle, que ce soit cette année ou plus tard ? Les rumeurs suggèrent qu’il est toujours en route, bien que l’événement de septembre d’Apple se soit déroulé sans annonce.

Quand sortira le nouveau Mac Mini ?

Des rumeurs ont prédit qu’Apple dévoilerait un nouveau Mac Mini à la WWDC 2021, puis aux côtés de la nouvelle gamme MacBook Pro lors de l’événement Apple d’octobre 2021, puis lors de son lancement en mars 2022.

Ce dernier s’est avéré être le début du Mac Studio plus grand et plus puissant, mais cela nous a laissé incertains quant à la date d’arrivée du prochain Mac Mini.

Les espoirs ont été anéantis plus récemment lorsque la WWDC 2022 en juin est allée et venue sans annonce. Cependant, d’autres rumeurs s’étaient avérées vraies, comme la suggestion de Mark Gurman de Bloomberg selon laquelle le MacBook Air pourrait faire son apparition.

Twitter leaker @LeaksApplePro a à moitié raison en affirmant que le MacBook Air et le Mac Mini feraient leurs débuts à la WWDC 2022 – et que les deux arboreront le nouveau chipset M2 d’Apple.

Audition du M2 MacBook Air et du M2 Mac mini à la WWDC. — FuitesApplePro (@LeaksApplePro) 21 avril 2022

L’excitation avait été alimentée lorsque l’artiste de rendu Ian Zelbo tombé sur des listes pour le Mac Mini équipé de M2 ​​à B&H Photo Video dans les jours précédant la WWDC 2022.

Cependant, Shawn Steiner, directeur principal du contenu créatif Web chez le détaillant, a expliqué que ce ne sont pas de véritables listes, et ont plutôt été créées de manière préventive avant l’événement de mars 2022 sur la base de rumeurs et n’ont pas été correctement supprimées du système après l’événement.

On n’a pas dit grand-chose d’autre sur le Mac Mini depuis, avec l’événement Apple de septembre 2022 qui va et vient sans mentionner le Mac économique.

Cependant, il y a encore de l’espoir; Apple serait toujours sur la bonne voie pour lancer le Mac Pro avant 2022, et s’il choisit de faire un événement sur le thème Mac plus près du lancement, il est possible que le Mac Mini fasse également une apparition.

Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur un événement d’octobre, bien qu’il soit dit qu’il se concentrera sur l’iPad d’entrée de gamme et l’iPad Pro haut de gamme, alors n’espérez pas tout de suite.

Combien coûtera le nouveau Mac Mini ?

Celui-ci est un peu plus difficile à prévoir. Apple pourrait choisir l’une des deux manières ; il pourrait remplacer le toute la gamme Mac Mini avec le modèle repensé, ou il pourrait continuer à proposer l’ancien Mac Mini compatible M1 et introduire le nouveau modèle à un prix plus élevé. Mark Gurman de Bloomberg suggère que ce sera le dernier.

Étant donné que le Mac Mini se positionne comme le Mac d’entrée de gamme, il serait difficile pour Apple de justifier une trop grande hausse de prix.

Si le nouveau Mac Mini ne remplace pas toute la gamme et n’atteint pas le prix de ses prédécesseurs – ce qu’Apple vise avec la plupart des nouvelles versions – il pourrait remplacer le modèle Intel haut de gamme à 1 099 £ / 1 099 $, achevant la transition d’Apple d’Intel à Apple Silicon sur la gamme Mac Mini.

Le Mac Studio a-t-il remplacé le Mac Mini ?

En bref : probablement pas.

D’une part, Apple toujours vend le Mac Miniqui reste considérablement moins cher que le Mac Studio.

Tout aussi révélateur, lors du lancement du Mac Studio, Apple a discuté de son calendrier de mise à jour sur toute la gamme Mac, avec un graphique mettant en vedette le Studio au centre et le Mac Mini sur le côté gauche.

Avec son facteur de forme plus petit unique et son prix abordable, le Mac Studio est une bête différente du Mac Mini, et nous pensons donc qu’il est peu probable qu’Apple l’entende en remplacement – nous donnant toutes les raisons de nous attendre à ce qu’un nouveau Mac Mini soit lancé en l’avenir.

À quoi dois-je m’attendre du nouveau Mac Mini ?

Dans le sillage du lancement du Mac Studio, les rumeurs sont légères sur la prochaine Mini – mais voici ce que nous pensons arriver.

Facteur de forme repensé

Pomme expliqué à Macworld UK que la conception du Mac Mini n’a pas changé depuis quelques années non pas parce que ce n’est pas possible, mais parce qu’il existe un certain nombre de fermes de serveurs et d’organisations qui utilisent des Mac Mini en fonction du facteur de forme existant.

Cependant, cela semble changer avec la sortie du nouveau Mac Mini, avec des rumeurs suggérant un tout nouveau facteur de forme qui est nettement plus fin que son prédécesseur, et il pourrait également arborer un nouveau dessus « en plexiglas ».

C’est du pronostiqueur bien connu Jon Prosser, qui a travaillé avec artiste conceptuel Ian Zelbo pour créer des rendus basés sur les informations fournies au leaker. Il a détaillé la refonte dans un épisode de Front Page Tech, suggérant que le nouveau modèle viendra en argent et en blanc – mais pas les options colorées de l’iMac 24 pouces.

Ce n’est certainement pas une confirmation étant donné le bilan aléatoire de Prosser en matière de fuites d’Apple – AppleTrack lui donne une cote de précision de 69,1 % – mais c’est quelque chose.

Mark Gurman de Bloomberg suggère également qu’une refonte est en cours, avec un dessus en plexiglas, mais qu’elle sera limitée au Mac Mini haut de gamme uniquement.

Internes améliorés

Alors que de nombreuses fuites indiquaient un nouveau Mac Mini 2022 avec la puce M1 Pro à l’intérieur, cela s’est avéré être lee Studio.

Pourtant, une mise à niveau interne est probable. Le dernier Mac Mini a servi de lancement à la puce M1, alors un nouveau modèle lancera-t-il le M2 ?

C’est ce que le leaker @AppleLeaksPro suggère dans un récent tweet. D’autres rumeurs suggèrent que la puce M2 ne sera pas aussi puissante que la M1 Pro ou la M1 Max, mais arborera à la place un chipset à 8 cœurs axé sur une meilleure efficacité du CPU et du GPU.

Plus de ports ?

Alors que les premières rumeurs avaient indiqué une expansion des ports – comme vous pouvez le voir dans les rendus Prosser ci-dessus – il semble maintenant probable que cela se réfère au plus grand Studio.

Il y a encore une chance que le Mac Mini connaisse une expansion ici, mais nous ne parierions pas dessus.

