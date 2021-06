Mac Mini (2021) Date de sortie, rumeurs de refonte et de spécifications

Apple a sorti le Mac Mini basé sur M1 en novembre 2020 comme l’un des premiers Mac à bénéficier du traitement Apple Silicon, et les performances étaient impressionnantes, en particulier au prix tentant du Mac Mini de 699 £ / 699 $. Mais malgré sa popularité, il semble qu’Apple ait prévu quelque chose de grand pour le Mac Mini, et nous pourrions le voir pour la première fois plus tard dans la journée.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Mac Mini, de la date de sortie et des spéculations sur les prix aux dernières fuites et rumeurs.

Quand sortira le Mac Mini (2021) ?

Les rumeurs actuelles suggèrent qu’Apple pourrait révéler le nouveau Mac Mini à la WWDC plus tard dans la journée, le 7 juin 2021.

Pourquoi? Un rapport de May Bloomberg de Mark Gurman suggère qu' »Apple se prépare à lancer plusieurs nouveaux ordinateurs portables et ordinateurs de bureau Mac avec des processeurs plus rapides, de nouveaux designs et une connectivité améliorée aux périphériques externes ».

Selon les rumeurs, les MacBook Pro redessinés de 14 et 16 pouces seraient révélés à la WWDC 2021, il serait donc logique qu’Apple lève le couvercle du Mac Mini en même temps.

Si vous souhaitez vous connecter et le découvrir par vous-même, découvrez comment regarder la diffusion en direct de la WWDC.

Combien coûtera le nouveau Mac Mini ?

Celui-ci est un peu plus difficile à prédire car Apple pourrait suivre l’une des deux manières ; il pourrait remplacer le toute la gamme Mac Mini avec le modèle repensé, ou il pourrait continuer à proposer l’ancien Mac Mini compatible M1 et introduire le nouveau modèle à un prix plus élevé.

Étant donné que le Mac Mini se positionne comme le Mac d’entrée de gamme, il serait difficile pour Apple de justifier une trop forte hausse des prix.

Si le nouveau Mac Mini ne remplace pas toute la gamme et ne correspond pas au prix de ses prédécesseurs – ce que vise Apple avec la plupart des nouvelles versions – il pourrait remplacer le modèle haut de gamme basé sur Intel à 1 099 £ / 1 099 $, complétant la transition d’Apple d’Intel. à Apple Silicon sur la gamme Mac Mini.







Que dois-je attendre du nouveau Mac Mini ?

Malgré le fait que le Mac Mini basé sur M1 n’est sorti qu’en novembre 2020, des rumeurs suggèrent que le nouveau Mac Mini pourrait offrir des mises à niveau clés et un tout nouveau design.

Facteur de forme repensé

Apple a expliqué à Macworld UK que la conception du Mac Mini n’a pas changé depuis quelques années, non pas parce que ce n’est pas possible, mais parce qu’il existe un certain nombre de fermes de serveurs et d’organisations qui utilisent des Mac Mini sur la base du facteur de forme existant.

Cependant, cela semble changer avec la sortie du nouveau Mac Mini, avec des rumeurs suggérant un tout nouveau facteur de forme qui est nettement plus mince que son prédécesseur, et il pourrait également arborer un nouveau haut « de type plexiglas ».

La nouvelle vient de Jon Prosser, qui a travaillé avec l’artiste conceptuel Ian Zelbo pour créer des rendus basés sur les informations fournies au leaker. Il a détaillé la refonte dans un récent épisode de Front Page Tech, suggérant que le nouveau modèle viendra à la fois en argent et en blanc – mais pas les options colorées de l’iMac 24 pouces.







Ce n’est certainement pas une confirmation étant donné le palmarès de Prosser en matière de fuites Apple – AppleTrack lui donne une note de précision de 78,1% – mais cela correspond aux commentaires de Mark Gurman, il pourrait donc y avoir quelque chose à la rumeur.

Internes améliorés

Selon le rapport de mai de Bloomberg, le nouveau modèle est une « version plus puissante du Mac Mini » qui offrira le même chipset que la nouvelle gamme MacBook Pro.

Bien qu’il y ait une certaine confusion quant à savoir s’il sera de marque M2 ou M1X (Prosser suggère ce dernier), le nouveau chipset comportera prétendument huit cœurs de performance améliorés et deux cœurs économes en énergie avec 16 ou 32 cœurs graphiques.

Si cela est vrai, c’est un énorme pas en avant par rapport aux quatre cœurs hautes performances, quatre cœurs économes en énergie et huit cœurs graphiques proposés par le M1 dans le Mac Mini actuel.

Il y aurait également une rumeur pour un coup de pouce dans le département RAM, avec le nouveau modèle prétendument capable de prendre en charge jusqu’à 64 Go de RAM comme son processeur Intel, une amélioration par rapport aux 16 Go maximum disponibles sur le modèle M1.

Plus de ports

L’un des principaux inconvénients du Mac Mini basé sur M1 par rapport à son prédécesseur Intel était le manque de ports ; tandis que le Mac Mini basé sur Intel d’Apple offrait quatre ports Thunderbolt 3, le nouveau modèle en arbore deux.

Jon Prosser suggère que la nouvelle sélection de ports Mac Mini reflétera celle du Mac Mini à processeur Intel, avec quatre ports Thunderbolt 3 accrus, un port Ethernet 10 Gb, un port HDMI 2.0 et plus encore.

Il est allégué que les nouveaux ports Thunderbolt 3 seront connectés d’une manière ou d’une autre à un moteur neuronal amélioré, ce qui pourrait permettre d’exécuter plus d’écrans 4K – le M1 Mac Mini ne peut en alimenter qu’un, tandis que le modèle basé sur Intel peut en alimenter trois.

