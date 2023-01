Mac McClung devient le premier joueur de la G-League au NBA Dunk Contest

Le gardien des Delaware Blue Coats, Mac McClung, apportera ses acrobaties de haut vol au NBA Dunk Contest de cette année, a annoncé The Athletic vendredi.

McClung’s est le premier joueur de la G-League jamais intégré au concours annuel. Le garde des Rockets KJ Martin et la recrue des Trail Blazers Shaedon Sharpe ont également été annoncés comme participants, ce qui laisse une place de plus.

McClung, un garde hyper-athlétique de 6’2 qui a fait des arrêts à Georgetown et Texas Tech, est un nom de premier plan dans les cercles de basket-ball depuis que ses mixtapes de lycée ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux.

Et mon garçon, étaient-ils électrisants.

McClung n’a pas été repêché après être devenu professionnel en 2021 et a été signé par les Lakers de South Bay en août 2021. Il s’est accroché avec les Chicago Bulls sur une paire de contrats de 10 jours au début de 2022, avant de retourner dans l’organisation des Lakers en avril. Il a rejoint l’organisation des 76ers en octobre 2022.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus de la National Basketball Association Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore