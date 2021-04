Mac Jones s’adapte parfaitement à Bill Belichick et au Patriot Way

Mac Jones est maintenant un patriote. Bonne chose, car l’ancien quart-arrière de l’Alabama marche, parle et sonne comme un patriote.

C’était si frappant lors de sa conférence de presse Zoom jeudi soir, quand il a servi toutes sortes de tarte humble et a dit des choses comme, «fais ton travail», qui ressemble beaucoup à Bill Belichick. Jones a insisté sur le fait que tout ce qu’il a fait dans le passé n’a pas d’importance pour aller de l’avant… un peu comme comment Belichick le dirait. Il a dit qu’il adorait le bon football, ce qui me rappelle comment Belichick a déclaré une fois qu’il était «en croisade pour le bon football».

Cochez la case. Cet enfant est un ajustement culturel. Peut-être même un Cyborg.

Quand quelqu’un lui a demandé comment concurrencer Cam Newton pour le concert de départ, voici comment Jones a répondu:

«Je n’ai jamais joué dans la NFL. Je ne sais pas ce que c’est. Je vais juste y aller et travailler très dur, comme je l’ai toujours fait et je le ferai toujours. Cam a déjà gagné le respect de l’équipe. Mon travail est de le soutenir et de les aider à devenir de meilleurs joueurs, si je peux.

« Je n’ai jamais joué dans la NFL, mais j’ai vu du bon football. Je sais que je peux les aider avec tout ce dont ils ont besoin, en prenant des notes ou en évacuant le stress. Donc, je vais juste être le grand coéquipier. que je sais que je peux l’être.

Bien sûr, c’est là que Jones, choisi 15e au classement général en tant que cinquième quart-arrière repêché, voulait être. Bien sûr, c’est ce qu’ils disent tous. Mais en regardant le repêchage et en écoutant les réactions au cours du premier tour, je suis convaincu que Trevor Lawrence voulait atterrir à Jacksonville (évidente), que le secondeur de Penn State Micah Parsons voulait vraiment être un Cowboy de Dallas et que, oui, Jones voulait amener son jeu à Foxborough.

Peu importe tous ces faux brouillons qui l’ont obligé à aller aux 49ers avec le troisième choix. Jones était all-in en tant que fan des Patriots. Il s’avère que les trucs de «Mac to San Fran» ont été foutus alors que les 49ers ont tiré un coup de fouet et ont choisi Trey Lance de l’État du Dakota du Nord (qui voulait sûrement atterrir à San Francisco aussi).

GAGNANTS DU PROJET, PERDANTS:De Trevor Lawrence à Mac Jones, les QB règnent

SUITE:Regard d’équipe par équipe sur les 259 sélections

«À la fin de la journée, vous voulez juste avoir la bonne forme», a déclaré Jones. «En secret, je voulais vraiment aller chez les Patriots depuis le début. Je suis donc vraiment content que cela se soit produit. Mais cela n’a pas vraiment d’importance. Vous êtes choisi et vous devez saisir l’opportunité et en profiter. »

Que les Patriots, cherchant à développer un quart-arrière à long terme alors que Brady poursuit plus d’anneaux du Super Bowl avec les Bucs, n’aient pas eu à sauter à travers des cerceaux et à échanger contre Jones semblait être une sorte de karma.

« J’ai raté beaucoup de ces faux brouillons »

Belichick n’a pas directement répondu à la question de savoir s’il envisageait de négocier pour la terre Jones (rappelez-vous, les Broncos, en choisissant le neuvième, auraient pu être une option, et les Bears sont passés au repêchage de Justin Fields dans le 11e emplacement). Il est resté tapoté et a toujours eu son homme.

Et comme Belichick est enclin à le faire, il a rejeté la question en soutenant qu’il n’avait aucune attente quant à la façon dont la planche tomberait (ouais, BB), et si Jones serait disponible.

« Honnêtement, j’ai raté beaucoup de ces ébauches simulées », a déclaré Belichick impassible. «Donc, je ne savais vraiment pas où tout le monde n’allait pas.»

Mais quand même: des cinq quarts repêchés jeudi soir, celui que Belichick a choisi a le moins de talent physique. Jones est un peu raide dans la poche, surtout par rapport à Lawrence et Fields. Sa force de bras est considérée comme moyenne, certainement pas dans la fourchette que possèdent Lance et Zach Wilson.

Je suppose que Belichick est d’accord avec cela, surtout compte tenu de toutes les victoires avec Brady – dont le corps rappelle à Jones son propre corps. Les traits physiques ne vont que jusqu’à présent dans la NFL. Je veux dire, Ryan Leaf et JaMarcus Russell, deux des plus gros bustes de brouillon de l’histoire, étaient des spécimens imposants avec des bras de canon. Et Brady roule toujours à 43 ans.

Le facteur Saban

Le livre sur Jones commence par le QI du football, qui a d’ailleurs beaucoup à voir avec sa précision hors du commun, avec un taux d’achèvement de 77%. Il a clairement profité de sa présence en Alabama, remportant un championnat national tout en étant entouré de tant de talents de premier ordre – les larges receveurs DeVonta Smith et Jaylen Waddle, le demi-offensif Najee Harris et le plaqueur gauche Alex Leatherwood ont également été repêchés au premier tour de l’équipe centrale de l’Alabama. – et n’a jamais eu à retirer des matchs en mettant l’équipe sur son dos.

Pourtant, l’autre grand avantage était Nick Saban, l’entraîneur de Bama qui se trouve être l’un des amis les plus proches de Belichick. Encore une fois, parfait Patriot.

Belichick a catégoriquement soutenu jeudi soir que personne n’en savait plus sur le football que Saban – à quelque niveau que ce soit. Il sait ce qu’il obtient dans un quart-arrière préparé par Saban, qui comprend la conception offensive, les ajustements défensifs et les faiblesses. Celui qui est richement formé sur les fronts et les couvertures et peut anticiper les blitz.

Même ainsi, ce n’est pas le moment de déclarer que les Patriots ont leur prochain TB12. Même si l’adéquation culturelle compte, elle est bien plus profonde que cela. Il n’y a aucune garantie. Que Jones réussisse ou non dépendra de la performance et s’il réussit les master classes de Belichick et du coordinateur O Josh McDaniels.

Sans aucun doute, Saban l’a préparé à cela. Mais laissez Belichick exprimer la vérification de la réalité.

«C’est un niveau différent», a déclaré Belichick. «Et les choses qui se passent dans la NFL, nous avons plus de temps, plus de plan, les joueurs sont plus avancés physiquement, ils ont beaucoup plus d’expérience. Et donc ce qui va se passer à ce niveau va être plus complexe… plus difficile que ce qui s’est passé au dernier niveau, tout comme c’est (en passant du) lycée au collège.

« Cela prend du temps, cela demande un certain ajustement. Était-il bon à l’université? Ouais; je veux dire, tout le monde qui a été repêché (jeudi) était bon à l’université… Comment ça va de l’avant, nous verrons. Nous avons beaucoup de travail à faire. C’est un long chemin, un gros travail. Mais c’est ce pour quoi nous nous sommes tous inscrits. Nous avons tous un long chemin à parcourir. «

Et Cam?

Jones semble prêt à relever le défi. Cela ressemble à Brady quand on pense à ce que ce sera de passer de Saban à Belichick.

«En fin de compte, c’est l’entraîneur et je suis le joueur», a-t-il déclaré. «J’ai juste hâte qu’il m’entraîne durement et qu’il prenne un bon entraînement. C’est à cela qu’il revient. »

Belichick s’est assuré de dissiper toute confusion concernant son ordre hiérarchique du quart-arrière. Newton est toujours son quart-arrière.

Qu’est-ce que ça veut dire?

«Juste ce que j’ai dit,» grogna Belichick.

Pour combien de temps? Belichick grogna encore un peu.

«Je ne sais pas,» marmonna-t-il. « Quelqu’un devrait jouer mieux que lui. »

En d’autres termes, le Patriot Way est toujours en plein effet – tout comme Jones le savait.

Suivez Jarrett Bell de USA TODAY Sports sur Twitter @JarrettBell.