Mac Jones prêt à revenir pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Bears de Chicago | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Mac Jones, devrait reprendre ses activités lundi soir

Mac Jones semble sur le point de revenir à l’action lorsque les Patriots de la Nouvelle-Angleterre affronteront les Bears de Chicago dans Monday Night Football.

Le quart-arrière de deuxième année a soigné une entorse à la cheville subie lors de la défaite de la troisième semaine contre les Ravens de Baltimore, ouvrant la voie à la recrue Bailey Zappe.

Zappe a depuis mené les Patriots à des victoires consécutives en tant que partant après avoir enregistré un pourcentage d’achèvement de 81 dans une victoire par jeu blanc contre les Lions de Detroit avant de lancer pour 309 verges et deux scores contre les Browns de Cleveland.

“Je le pense [his ankle] se sent plutôt bien “, a déclaré Jones vendredi. “J’essaie juste de travailler sur tout pour pouvoir jouer dans un match de football de la NFL. Je veux pouvoir aller là-bas et aider l’équipe, et une fois que j’y suis, j’y suis. Je fais définitivement beaucoup de progrès et nous avons fait du bon travail avec le traitement.

“Je vais essayer de faire de mon mieux pour mettre les heures à me préparer. Je bouge certainement mieux, donc je me sens plutôt bien.”

NFL en direct Vivre de

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des New England Patriots contre les Cleveland Browns de la semaine 6 de la saison NFL Faits saillants des New England Patriots contre les Cleveland Browns de la semaine 6 de la saison NFL

Jones a connu un début de saison difficile après avoir complété 64 de ses 97 passes pour 786 verges et deux touchés pour cinq interceptions avant sa blessure contre les Ravens.

L’ancien choix de première ronde avait lutté dans une infraction remodelée sous Matt Patricia et Joe Judge, qui semblait s’éloigner des caractéristiques qui avaient permis à Jones de réussir en tant que recrue.

La Nouvelle-Angleterre a été plus productive sous Zappe, mettant davantage l’accent sur le jeu-action et les packages de protection supplémentaire lourds en vue d’alléger le fardeau du quatrième tour. Le jeu de course a, quant à lui, joué derrière Rhamondre Stevenson, qui a parcouru 161 verges en 25 courses contre les Lions avant d’ajouter 76 verges pour deux touchés au sol contre les Browns.

Le match de Cleveland a vu le receveur recrue Tyquan Thornton ouvrir son compte NFL avec une réception et un touché au sol lors de sa deuxième sortie, prévoyant un rôle élargi contre les Bears ayant raté le début de la saison en raison d’une blessure.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Lions de Detroit contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de la cinquième semaine de la saison NFL Faits saillants des Lions de Detroit contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de la cinquième semaine de la saison NFL

Sa vitesse de course à domicile se combine avec un jeu de course florissant et un schéma apparemment plus favorable pour améliorer la situation au retour de Jones.

“Tyquan [Thornton] n’avait pas une grande variété d’itinéraires à Baylor. Mais c’est un garçon intelligent. Il a un bon ensemble de compétences. Il ramasse ces choses comme tout le monde, chaque recrue », a déclaré l’entraîneur-chef des Patriots, Bill Belichick.

“Le jeu de passes dans la NFL est assez différent du collège. Beaucoup de raffinement. Mais il s’améliore de jour en jour. Nous verrons comment ça se passe. Comme vous l’avez dit, cela ne fait que quelques semaines en saison régulière. .

“Donc, il travaille dur et nous travaillerons avec lui. Ross [Douglas]Troie [Brown], il a deux excellents entraîneurs qui l’ont beaucoup aidé. Il travaille dur et s’améliore.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des commandants de Washington contre les Bears de Chicago de la semaine 6 de la saison NFL Faits saillants des commandants de Washington contre les Bears de Chicago de la semaine 6 de la saison NFL

La victoire de lundi marquerait le 325e de la carrière de Belichick et le placerait au-dessus du fondateur emblématique des Bears, George Halas, au deuxième rang par un entraîneur-chef de l’histoire de la NFL, ne le laissant derrière que les 347 de Don Shula.

Belichick est l’une des quatre personnes à avoir entraîné au moins 400 matchs avec une équipe, parmi lesquelles le pourcentage de victoires de 0,716 est le plus élevé.

L’attend une équipe des Bears en difficulté qui arrive à Foxboro 2-4 après une défaite 12-7 contre les Washington Commanders au milieu d’un début d’année difficile pour Justin Fields.

Le quart-arrière de deuxième année, repêché 11e au total en 2021 devant Jones au 15e, a complété 63 des 115 passes (54,8%) pour 869 verges et quatre touchés pour cinq interceptions après avoir fait face à un taux de pression le plus élevé de la ligue de 46 et être limogé un sommet de la ligue 23 fois.

L’offensive de Chicago est entrée dans la semaine au troisième rang de la métrique offensive DVOA de Football Outsiders (-22,0) et affronte une défense des Patriots classée septième de la ligue en DVOA (-9,2).

Regardez les Bears de Chicago (2-4) rendre visite aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre (3-3) dans Monday Night Football en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1 h 15 aux premières heures du mardi matin.