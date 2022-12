Mac Jones pourrait être sanctionné pour un jeu sale contre les Bengals

Mac Jones a été pris sous le feu lors de la défaite à domicile de samedi contre les Bengals de Cincinnati, sapant les espoirs de la Nouvelle-Angleterre en séries éliminatoires.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont entrés samedi après-midi avec beaucoup en jeu en termes d’image générique de l’AFC.

Si les Patriots pouvaient gagner leurs trois derniers matchs, ils seraient à nouveau en séries éliminatoires. Une défaite contre les Bengals de Cincinnati et une aide, ainsi qu’une victoire, viendraient ensuite. Ce dernier s’est produit.

la Nouvelle-Angleterre les espoirs des séries éliminatoires ont pris un coup avec une défaite 22-18, alors que les Patriots n’ont pas réussi à effectuer un retour de 22 points, ajoutant plus de parité à l’image des séries éliminatoires à deux semaines de la fin.

Pour aggraver les choses, Mac Jones, qui a eu du mal à jouer régulièrement sur le terrain et à rester en bonne santé, pourrait faire face à la discipline pour un incident de fin de partie qui a finalement a scellé la victoire pour les Bengals.

La NFL enquête sur Mac Jones pour coup bas contre les Bengals

Une passe de deuxième et 11 a été jugée incomplète après que Germaine Pratt soit repartie avec le ballon (pensant que c’était une passe en arrière) lorsque le jeu a été annulé. Au lieu d’essayer de s’attaquer à Pratt, Jones a mis un bloc illégal sur Eli Apple, qui ne convenait pas au demi de coin. Il n’y a pas eu de faute sur le jeu et cela n’a pas changé le résultat final du match, mais Jones a commis des infractions similaires tout au long de sa carrière dans la NFL,

Jones a terminé 21 sur 33 pour 240 verges par la passe et deux scores. Il a également été limogé quatre fois.

Les initiés de la NFL Ian Rapoport et Tom Pelissero ont été les premiers à signaler que le jeu fait l’objet d’une enquête par la ligue pour de nouvelles mesures, y compris une amende pour Jones.

#Patriotes QB Mac Jones sera évalué par la NFL pour une éventuelle amende pour son coup bas sur #Bengales CB Eli Apple, mais pas une suspension, pour moi et @TomPelissero. Cela sera revu dans le calendrier normal des amendes. – Ian Rapoport (@RapSheet) 26 décembre 2022

«Les Patriots QB Mac Jones seront évalués par la NFL pour une éventuelle amende pour son coup bas sur #Bengals CB Eli Apple, mais pas une suspension, pour moi et [Tom Pelissero]», a écrit Rapoport. “Cela sera revu dans le calendrier normal des amendes.”

Quel est le chemin de la Nouvelle-Angleterre vers les séries éliminatoires?

Même avec la quatrième défaite de la Nouvelle-Angleterre en six matchs, le légendaire mastodonte de l’AFC peut toujours jouer au football de janvier, son chemin le plus simple étant des victoires consécutives contre les Dolphins de Miami et les Bills de Buffalo. Les Patriots (7-8) ne peuvent plus remporter la division, puisque les Bills ont décroché le titre de conférence contre les Bears de Chicago le même jour.

Les Patriots n’ont pas raté les séries éliminatoires depuis 2020, la première apparition non en séries éliminatoires de l’ère Bill Belichick depuis 2008.