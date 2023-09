Mac Jones passera la saison 2023 à essayer de faire ses preuves auprès des Patriots

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Vous entendrez – tout au long de la saison 2023 – que c’est l’année décisive de Mac Jones. Et c’est tout à fait vrai. Les New England Patriots et leur quarterback ont ​​une échéance qui se profile en mai prochain : la prolongation de cinquième année.

C’est la date limite pour Jones et les Patriots pour décider de sa valeur.

L’option de cinquième année pour Jones, qui couvrirait la saison 2025, devrait être évaluée à près de 30 millions de dollars pour un an. C’est étrange qu’ils prennent ces décisions un an à l’avance, mais c’est la convention collective qui vous concerne.

Si les Patriots choisissent l’option de Jones, il lui restera deux ans sur son contrat (2024, 2025) et si la Nouvelle-Angleterre abandonne son option, il ne lui restera alors qu’un an sur son contrat.

Dans l’état actuel des choses, Jones ne vaut pas une option de cinquième année. Cette somme de 30 millions de dollars n’équivaut pas au quart-arrière que nous avons vu sur le terrain lors de la saison 2022.

En 14 matchs l’an dernier, Jones a totalisé 2 997 verges, 14 touchés et 11 interceptions. Il a complété 65,2% de ses passes. Sa profondeur moyenne de cible était de 8,3 mètres et ses verges par tentative étaient de 6,8. Ce fut une année de régression pour le jeune quart-arrière, dont le jeu a décliné sous la direction de Matt Patricia, l’ancien joueur offensif des Patriots. Il y a eu des moments où Bill Belichick a assombri la dynamique du quart-arrière, Jones semblant être mis sur le banc pour Bailey Zappe au milieu de la convalescence de Jones après une blessure à la cheville.

Mais Jones est QB1 en 2023. Cela ne fait absolument aucun doute.

La Nouvelle-Angleterre a fait ce qu’elle pouvait pour faire de cette saison une année de carrière pour Jones. Les Patriots ont ajouté le coordinateur offensif Bill O’Brien au début de l’intersaison. La Nouvelle-Angleterre a ensuite fait un effort pour améliorer le poste de récepteur de machines à sous en signant JuJu Smith-Schuster et en laissant Jakobi Meyers partir en agence libre. (Le temps nous dira s’il s’agissait d’une véritable amélioration ou si Belichick a commis une grave erreur en laissant Meyers, la cible préférée de Jones, partir.) Les Patriots ont également ajouté Mike Gesicki à un groupe rapproché qui comprend Hunter Henry.

Bill Belichick sous pression pour remettre les Patriots sur les rails ?

La ligne offensive risque d’avoir des problèmes, notamment au niveau du tacle droit où les Patriots ne semblent toujours pas avoir de titulaire. Mais peut-être que Jones et O’Brien débloqueront leurs passes rapides et leur action de jeu tout en apportant plus de lecture de zone, tous les types de jeux que Jones excellait dans l’utilisation en Alabama, où il a remporté un championnat national et a lancé pour 4 500 verges, 41. des touchés et quatre interceptions en 2020. Ces ajustements schématiques peuvent aider à ralentir ou à éviter une ruée vers les passes. Et ils devraient, d’une manière générale, exploiter les atouts de Jones.

Les ajustements permettront de retirer rapidement le ballon des mains de Jones et de le remettre à ses meneurs de jeu. Et tandis que le corps de réception de la Nouvelle-Angleterre est pâle par rapport à celui de l’Alabama en 2020, les Patriots ont une multitude d’options : DeVante Parker, Kendrick Bourne, Smith-Schuster, Demario Douglas, Henry, Gesicki, Rhamondre Stevenson et Ezekiel Elliott.

Une grande partie du succès de Jones dépendra de ces joueurs.

« Nous avons d’excellents meneurs de jeu ici, et j’ai l’impression d’avoir fait de mon mieux en Alabama lorsque j’ai simplement transmis le ballon à d’autres personnes et que je les ai laissés jouer », Jones a déclaré à la radio sportive WEEI le 21 août . « Soyez simplement un meneur et laissez-les faire tous les jeux et marquer les touchés, puis célébrer avec la ligne offensive. »

Les Patriots sont-ils bons pour l’ancien RB des Cowboys Ezekiel Elliott ?

Ces ajustements – entre le programme et les changements de personnel – permettent à Jones de jouer à un niveau différent en 2023, selon ses coéquipiers.

« C’est un bien meilleur quarterback », a déclaré le gardien de sécurité Adrian Phillips aux journalistes le 23 août. « Il a pris l’année dernière au menton. Il sera le premier à vous dire que ce n’est pas comme ça qu’il voulait jouer. Et pour nous tous, Ce n’est pas comme ça qu’aucun d’entre nous voulait jouer. Mais il sera le premier à vous le dire, et il vient ici tous les jours et il essaie d’éclairer notre défense.

« Je parle de bombes, de tout ce qu’il peut faire. Vous adorez voir ça. Il surveille toujours la pièce. [at the line of scrimmage]. Il est toujours prêt à vous donner quelque chose auquel vous devez penser. Je pense juste que sa confiance est à son comble en ce moment. »

Les Patriots ont reconstruit cette confiance au cours de cette intersaison, après l’avoir franchement brisée au cours de la saison 2022. Parce que tandis que l’ancien coordinateur offensif des Patriots, Josh McDaniels, a fait de Jones un candidat potentiel à la recrue de l’année, Patricia et Belichick ont ​​fait jouer Jones à un niveau qui a amené beaucoup à se demander s’il était un quart-arrière viable de la NFL. La Nouvelle-Angleterre devait à Jones de lui donner un meilleur casting de soutien, compte tenu de ce qu’il a montré au cours de son année recrue.

« J’ai juste l’impression que nous avons un bon mojo », a déclaré Jones en juillet lorsqu’on lui a posé des questions sur O’Brien, son troisième coordonnateur offensif en autant d’années.

C’est très bien de voir les Patriots dans un endroit heureux le 1er septembre. Mais le camp d’entraînement est une saison de battage médiatique. Chaque joueur est dans la meilleure forme de sa vie. Chaque joueur joue au Next Level. Chaque joueur est prêt pour The Breakout Year.

Au cours de la première semaine, nous arrivons à séparer les faits de la fiction.

Les espoirs des Patriots en séries éliminatoires dépendent de la transformation du battage médiatique de Jones en réalité. Et Jones peut déterminer son avenir financier au cours de cette saison. S’il joue bien et amène la Nouvelle-Angleterre en séries éliminatoires – en particulier dans une AFC Est plus compétitive qu’elle ne l’a jamais été – Jones obtiendra cette option de cinquième année. Si l’offensive de Jones et des Patriots échoue à nouveau, alors… eh bien, alors ça se complique. Peut-être que la Nouvelle-Angleterre ne choisira pas cette option.

En général, c’est un mauvais signe lorsqu’une équipe refuse l’option de cinquième année. Les équipes peuvent plus facilement quitter le joueur, que ce soit en l’échangeant au cours de la quatrième année de l’accord ou en le laissant entrer en agence libre après l’expiration du contrat. Mais il y a eu des situations, comme celle du quart-arrière des Giants Daniel Jones, où l’équipe et le joueur restent ensemble à long terme malgré le refus de l’équipe de l’option de cinquième année. C’est une valeur aberrante. Il est plus courant que la relation se détériore rapidement.

Cela dit, l’option de cinquième année ne règle pas tout. C’est un signal de l’équipe au joueur qu’elle le valorise en tant que QB de la franchise. Mais bien sûr, le joueur sait qu’il est le QB de la franchise. Et les QB de franchise reçoivent plus de 30 millions de dollars par an. Ce n’est donc qu’une question de temps avant que l’équipe et le quarterback ne trouvent une prolongation à long terme, car le quarterback cherchera plus d’argent.

Jalen Hurts et Justin Herbert ont reçu des prolongations cette intersaison avant leur quatrième saison dans la NFL. Le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa, qui joue actuellement sur son option de cinquième année, s’attend peut-être à une prolongation de contrat – bien que les Dolphins ne semblent pas disposés à s’engager en raison de son jeu irrégulier et de ses problèmes de commotion cérébrale. C’est une situation délicate, que les Patriots devraient peut-être étudier s’ils acceptent l’option de cinquième année de Jones.

La Nouvelle-Angleterre pourrait enchaîner Jones, comme les Dolphins le font à Tagovailoa. Belichick est connu pour son approche avare des contrats. Il fait faire ses preuves le plus longtemps possible aux joueurs. La saison 2023 de Jones n’est donc que – comme je l’ai dit plus tôt – la date limite pour l’engagement des Patriots envers lui.

S’il joue suffisamment bien en 2023 pour justifier une option de cinquième année, il y aura alors une date limite difficile, fin 2025, lorsque les Patriots devront décider d’une prolongation à long terme. Cela semble être un monde à part, étant donné que Jones se trouve dans une situation si incertaine dans sa carrière. Mais lui et Belichick ont ​​sûrement déjà commencé à y réfléchir. Et la conversation sur l’avenir de Jones commence dimanche lors du match d’ouverture de la saison des Patriots contre les Eagles de Philadelphie.

Les Patriots ne peuvent pas traîner dans leur quête d’un quart-arrière de franchise, qu’il soit sur leur liste ou non. Ils n’ont pas gagné un seul match éliminatoire depuis le départ de Tom Brady. Et ils n’en gagneront probablement pas tant que leur place de QB ne sera pas réglée. Jones passera la saison 2023 à prouver à la Nouvelle-Angleterre qu’il est ce type. Ou bien, il échouera en essayant.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC Est, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

