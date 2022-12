Mac Jones nie l’étiquette de “joueur sale” malgré des preuves de plus en plus nombreuses

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Mac Jones, nie les affirmations selon lesquelles il est un joueur sale après son tacle bas sur le demi de coin des Bengals de Cincinnati Eli Apple lors de la semaine 16.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont pas connu les deux meilleures semaines de la saison 2022 de la NFL. Ils ont perdu contre les Raiders de Las Vegas lors de la semaine 15 après un latéral malheureux qui a été jugé un touché de retour échappé sur le jeu final du règlement. Puis au cours de la semaine 16, ils ont de nouveau subi une défaite, cette fois contre les Bengals de Cincinnati.

Alors que le match des Bengals se déroulait, de nombreuses critiques ont été adressées au quart-arrière des Patriots Mac Jones. Alors que le secondeur des Bengals Germaine Pratt retournait un échappé qui a ensuite été rappelé, Jones a fait un blocage bas sur le demi de coin Eli Apple. Cela a de nouveau ouvert la discussion sur la question de savoir si le quart-arrière de deuxième année était un “joueur sale”.

Lors d’une apparition sur WEEI à Boston mardi, Jones a déclaré qu’il n’était pas un sale joueur, affirmant qu’il n’y avait “certainement aucune intention de blesser qui que ce soit sur ce jeu”.

Mac Jones nie les affirmations selon lesquelles il est un “joueur sale”

“Je suis descendu devant lui pour l’empêcher de ralentir Tyquan, qui pouvait évidemment faire le tacle là-bas”, a déclaré Jones, h/t Sports illustrés. «Alors, juste en quelque sorte tombé devant lui, essayant d’empêcher un gars rapide d’atteindre un autre gars rapide. C’est une décision en une fraction de seconde et il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Vous êtes là-bas en train d’essayer de concourir, et c’est un jeu physique. Donc, juste essayer d’aider l’équipe à gagner.

D’après ProFootballTalkJones sera condamné à une amende de 11 139 $ pour son blocage bas sur Apple.

Apple n’était pas satisfait des actions de Jones, le qualifiant de sale joueur. Voici ce qu’il a dit après le match, gracieuseté de Sean T. McGuire de NESN.

Bengals CB Eli Apple n’était pas content que Patriots QB Mac Jones se sorte apparemment les jambes lors du retour d’échappé de Cincinnati, qui a été rappelé. «Bien sûr que je l’ai fait (remarquez-le). Il m’a fait trébucher », m’a dit Apple. “Je pensais que c’était un jeu sale. Il a déjà fait ça, je l’ai vu. – Sean T. McGuire (@BySeanMcGuire) 24 décembre 2022

Ce n’est pas la première fois que Jones fait l’objet de critiques pour son jeu sur le terrain. En 2021, Jones a attrapé l’ailier défensif des Panthers de la Caroline Brian Burns par la cheville et a semblé le faire rouler, ce qui a entraîné une blessure.

Puis, lors de la semaine 7 contre les Bears de Chicago, Jones a fait deux diapositives douteuses sur des bousculades, toutes deux vers la sécurité Jaquan Brisker. Sur l’un, on aurait dit que Jones avait donné un coup de pied à Brisker dans la jambe. Sur le second, le pied de Jones s’est levé et a frappé Brisker à l’aine.

Jones n’a été sanctionné pour aucun des trois jeux susmentionnés. Mais pour son blocage sur Apple, il aurait reçu une amende à cinq chiffres. Quant aux appels selon lesquels il est un joueur sale, Jones est catégorique sur le fait que ce n’est pas le cas.