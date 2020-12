Le quart-arrière de l’Alabama Mac Jones et le receveur large DeVonta Smith étaient deux des quatre finalistes du trophée Heisman 2020 révélés jeudi soir par le Heisman Trophy Trust.

Le quart-arrière de la Floride Kyle Trask et le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence sont les deux autres finalistes. Le gagnant du trophée Heisman 2020 sera annoncé le 5 janvier.

Jones et Smith sont le huitième groupe de coéquipiers à être finalistes ensemble depuis 1982.

Le demi-offensif senior de l’Alabama, Najee Harris, a terminé n ° 5 du vote, manquant de peu le statut de finaliste. Le placement de Harris à cinq, cependant, fait de l’Alabama la deuxième équipe à avoir trois joueurs qui terminent dans le top cinq du vote Heisman.

L’équipe de football de l’armée de 1946 a vu Glenn Davis remporter le Heisman, son compatriote Doc Blanchard terminer quatrième et le quart Arnold Tucker cinquième.

Smith a été nommé joueur offensif de l’année de la Conférence du Sud-Est par les entraîneurs de la SEC et l’Associated Press plus tôt cette semaine. Jones a été sélectionné comme quart-arrière de la première équipe sur le sondage SEC publié par les deux groupes.

L’Alabama a eu deux gagnants du trophée Heisman, les demi offensifs Mark Ingram Jr. (2009) et Derrick Henry (2015). Le premier trophée Heisman a été décerné en 1936, mais le Heisman Trust a commencé à reconnaître les finalistes avec le gagnant en 1983. Les précédents finalistes de l’Alabama, en plus des deux gagnants, incluent le receveur large / retourneur de coups de pied David Palmer (1993), le quart-arrière Jay Barker (1994), Trent Richardson (2011), AJ McCarron (2013), Amari Cooper (2014) et le quart-arrière Tua Tagovailoa (2018).

Smith a mené le pays dans les réceptions et les verges de réception (1 511 – plus de 300 verges d’avance sur la deuxième place) et a terminé deuxième dans les réceptions de touché. Son QB, Jones, a conduit le pays en termes de pourcentage d’achèvement (76,5%) et d’efficacité de passage.

Trask, de Floride, a terminé premier en passes de touché avec 43 – 10 d’avance sur la deuxième place – et a également été premier en verges avec 4 125.

Lawrence, le choix présumé n ° 1 du repêchage de la NFL 2021 qui a raté deux matchs après avoir été testé positif pour COVID-19, a guidé Clemson au championnat ACC et une place dans les éliminatoires de football universitaire.

Les quarts ont remporté le Heisman neuf des 10 saisons précédentes. Un receveur large n’a pas gagné depuis que Desmond Howard l’a fait en 1991.

Arrivant de la cinquième à la dixième place: Harris, le demi offensif de l’Iowa State Breece Hall, le quart-arrière de l’État de l’Ohio Justin Fields, le quart-arrière de BYU Zach Wilson, le quart-arrière de Notre-Dame Ian Book et l’ailier serré de Floride Kyle Pitts.

