Mabie remporte une autre épreuve XC | Actualités, Sports, Emplois

FLAT ROCK — Alisha Mabie d’Escanaba connaît une solide saison de cross-country junior.

Elle a ajouté une victoire à son curriculum vitae ici mardi, remportant les honneurs au Gladstone Farmhouse Bed & Breakfast Invitational en parcourant le parcours de 3,1 milles en 21 minutes et 34,9 secondes.

Elle a été suivie par Winley Brandt, étudiante de première année de Menominee, à 22 : 14,5 en cet après-midi ensoleillé, chaud et venteux.

«J’ai pris du mal et j’ai essayé de garder ce rythme.» dit Mabie. « J’ai été assez constant et mon entraînement y est pour beaucoup. Winley a fait une excellente course. Elle m’a vraiment poussé. Il faisait un peu chaud et je ne sentais pas vraiment la brise. J’ai juste senti la chaleur. Je suis excité pour notre rencontre à domicile.

Sault Ste. Marie, classée quatre parmi les six premières, a gagné avec 25 points. Les Blue Devils étaient suivis par Gladstone 51 et Esky 63.

Les garçons de Sault se sont classés quatre parmi les cinq premiers, remportant également les honneurs avec 22 points. Ils ont été suivis par Gladstone 47 et Kingsford 63.

« Nous n’avons toujours pas notre meilleure fille qui a des problèmes de cheville » » a déclaré l’entraîneur de Gladstone, Gary Whitmer. « Nous venons de dire à Tanner de faire de son mieux dans cette vague et il a réalisé un record personnel sur ce parcours. Les filles vont mieux. Ils deviennent plus forts et gagnent en confiance.

Brandt a été suivi par Abigail Walther de Sault (23:09,8).

« J’étais content de ce que j’avais fait » » dit Brandt. « Je suis content d’être sorti avant le groupe. Dans l’ensemble, c’était plutôt bien. La chaleur a été la partie la plus difficile, mais le vent aide. La chaleur sèche vaut mieux que l’humidité (élevée).

Le leader de Gladstone était la junior Mayce Hanson, septième (24:50,7) et Calista Watchorn a devancé Manistique, 14e (26:05,4).

Gabe Litzner, étudiant en deuxième année à Sault, a remporté la victoire en 17:02,7.

«Je voulais juste faire un bon entraînement» il a dit. « C’était une sorte de course au tempo et 17 :01 était ce à quoi je m’attendais. J’ai de grandes rencontres à venir. Je pense que je vais le pousser dans les compétitions de Rudyard. C’est un parcours plat et je n’ai pas eu de PR (record personnel) depuis un moment.

Litzner, qui a couru un temps de 15:43 dans le nord de l’East Jordan le 30 août, a été suivi par le junior de Gladstone, Tanner Howes (17:29,7) et Shea Armstrong de Sault (17:49,6).

« Je me sens bien avec ça » dit Howes. « La deuxième place n’est pas trop mauvaise, surtout quand il s’agit du champion UP (Division 1) de l’année dernière. Je suis resté avec lui jusqu’à la moitié du chemin. Mes attentes n’étaient pas trop élevées, mais il y avait un peu de vent aujourd’hui et cela m’a aidé. Un peu plus d’un kilomètre après le début de la course, je ne respirais pas trop fort et je pensais pouvoir rester avec lui.

Le senior Ben Smith a été le meneur d’Esky en huitième position (19: 27,8), suivi de Michael Rexford de Holy Name (19: 32,7), du senior d’Esky William Wiese (19: 36,6) et de l’étudiant de première année de Kingsford Cavan Mulligan (19: 40,8).

Junior Ben Gilroy était le leader de Manistique en 18ème position (20:09.4).

Esky accueille l’Elks Invitational vendredi à 16 heures au Escanaba Country Club.

Garçons

Sault Ste. Marie 22 ans, Gladstone 47 ans, Kingsford 63 ans, Menominee 102. Escanaba, Manistique, Engadine, Escanaba Holy Name NTS.

Top 10 — 1, Gabe Litzner, Sault Ste. Marie, 17:02.7 ; 2, Tanner Howes, Gladstone, 17:29.7 ; 3, Shea Armstrong, Sault Ste. Marie, 17:49.6 ; 4, Eli Hills, Sault Ste. Marie, 19 : 22,7 ; 5, Evan Huyck, Sault Ste. Marie, 19 : 23,7 ; 6, Joey Lundholm, Kingsford, 19 : 25,2 ; 7, Grady Nelson, Gladstone, 19:26.1 ; 8, Ben Smith, Escanaba, 19:27.8 ; 9, Michael Rexford, Saint Nom d’Escanaba, 19 : 32.7 ; 10, William Wiese, Escanaba, 19:36.6.

Filles

Sault Ste. Marie 25 ans, Gladstone 51 ans, Escanaba 63 ans, Kingsford 103 ans, Manistique 117 ans, Menominee NTS.

Top 10 – 1, Alisha Mabie, Escanaba, 21:34,9 ; 2, WINley Brandt, Menominee, 22 : 14,5 ; 3, Abigail Walther, Sault Ste. Marie, 23 : 09,8 ; 4, Élise Proulx, Sault Ste. Marie, 23:55.2 ; 5, Stephanie Jones, Sault Ste. Marie, 24 : 03,8 ; 6, Regan Sporte, Sault Ste.Marie, 24:09.1; 7, Mayce Hanson, Gladstone, 24:50.7 ; 8, Kristy Karl, Gladstone, 25:16 ; 9, Lauren Sundquist, Gladstone, 25:29,4 ; 10, Mary Hook, Escanaba, 25:37.7.







