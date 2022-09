La nageuse olympienne Maana Patel a remporté 4 médailles d’or et 2 de bronze aux 75e Championnats nationaux aquatiques seniors qui se sont tenus à Guwahati. Elle a également remporté le prix de la meilleure nageuse du tournoi.

La médaille de quatre médailles d’or comprend un nouveau record national au 50 mètres dos, au 100 mètres dos qui était égal au record national existant, au 200 mètres dos et au relais 4 × 50 mètres quatre nages mixtes. De plus, elle a remporté deux médailles de bronze au 50 mètres nage libre et au relais 4 × 50 mètres mixte nage libre.

Maana est une nageuse internationale spécialisée en dos crawlé. Soutenue par une société de représentation d’athlètes ENGN, elle est la première nageuse indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Elle est également l’actuelle détentrice du record national du 100 mètres dos. Son objectif est de monter sur le podium aux Jeux olympiques de 2024.

