Maame Dokono fête ses 80 ans en grande pompe et lance un livre

L’actrice ghanéenne chevronnée, Grace Omaboe, largement connue dans l’industrie du divertissement sous le nom de Maame Dokono, a célébré son 80e anniversaire dans un style somptueux et étoilé.

Bien que Maame Dokono ait eu 80 ans en juin de cette année, elle a organisé une fête pour célébrer son octogénaire avec le lancement d’un livre intitulé « Unforgettable Maame Dokono ».

La fête sentait la classe alors que des célébrités et dignitaires importants se sont rassemblés pour célébrer avec elle.

Maame Dokono était vêtue d’une somptueuse robe bleue, avec un maquillage simple et un sourire radieux jusqu’aux oreilles. Elle a interagi avec ses anciens collègues acteurs, chefs et autres célébrités de différentes industries.

Pour la rejoindre et couper le gâteau, étaient présents David Dontoh, qui a joué un rôle clé dans la vie et la carrière de Maame Dokono, Koku Anyidoho et certains membres de la royauté.

Nana Ama McBrown, Prophet Kofi Oduro, Adwoa Smart, Fred Amugi, Christine Doe Tetteh et Abeiku Santana étaient également présents à la soirée. La soirée était animée par l’humoriste DKB.

Maame Dokono est une personnalité très connue au Ghana, avec plus de 5 décennies d’expérience en tant qu’actrice dans le cinéma et le théâtre. Elle est surtout connue pour son émission télévisée de narration « By the Fireside ». Elle a également été l’actrice principale du groupe dramatique Obra et de la série télévisée dramatique africaine Akan Drama.

Elle a joué dans de nombreux films et a trois albums à son actif. Elle continue à travailler en tant qu’animatrice de radio et de talk-shows et s’attaque également aux problèmes socio-économiques du pays.

