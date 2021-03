Maalouf Ashford et Talbot

Maalouf Ashford & Talbot nommé cabinet d’avocats de l’année 2021 dans 13 pays et dans plusieurs catégories

NEW YORK, 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – via NouveauMediaWire – Maalouf Ashford & Talbot, l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux au monde, a annoncé aujourd’hui que le cabinet avait été nommé cabinet d’avocats de l’année 2021 dans 13 pays et dans plusieurs catégories, notamment:

ÉTATS-UNIS

Arbitrage et contentieux

Banque et Finance

Les marchés de capitaux

Conformité

Entreprise

Énergie

Environnement

Service complet

Finance islamique

Commerce international et finance

M&A

Gaz de pétrole

Expédition et maritime

Impôt

Immobilier

DUBAI

Arbitrage et contentieux

Banque et Finance

Conformité

Entreprise

Propriété intellectuelle

Gaz de pétrole

Pharmacie et biotechnologie

Immobilier

Expédition et maritime

Technologie, médias et télécommunications

Immobilier

ARABIE SAOUDITE

Arbitrage et contentieux

Entreprise

Conformité

Propriété intellectuelle

M&A

Gaz de pétrole

Réglementaire

Immobilier

BAHREÏN

Arbitrage et contentieux

Banque et Finance

Conformité

Entreprise

Gaz de pétrole

Réglementaire

Immobilier

EGYPTE

Arbitrage et contentieux

Entreprise

Conformité

Propriété intellectuelle

Pharmacie et biotechnologie

Réglementaire

La technologie

Médias et télécommunications

Immobilier

IRAK

Arbitrage et contentieux

Conformité

Entreprise

Commerce international et finance

Pharmacie et biotechnologie

Réglementaire

JORDAN

Arbitrage et contentieux

Conformité

Entreprise

Commerce international et finance

Pharmacie et biotechnologie

Réglementaire

LIBAN

Arbitrage et contentieux

Banque et Finance

Conformité

Entreprise

M&A

Gaz de pétrole

Pharmacie et biotechnologie

Réglementaire

Immobilier

MAROC

Arbitrage et contentieux

Conformité

Entreprise

Commerce international et finance

Pharmacie et biotechnologie

Réglementaire

QATAR

Arbitrage et contentieux

La finance internationale

Propriété intellectuelle et technologie

M&A

Médias et télécommunications

CHINE

Banque et Finance

Entreprise

M&A

Gaz de pétrole

Royaume-Uni

La finance internationale

M&A

BRÉSIL

Entreprise

M&A

Gaz de pétrole

À PROPOS DE MAALOUF ASHFORD & TALBOT

Maalouf Ashford & Talbot, LLP, est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux au monde avec des bureaux au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Europe et dans les Amériques.

Le cabinet représente les entreprises du Fortune 500 dans le cadre de questions concernant le commerce international et le droit financier, l’arbitrage et les litiges, le droit pétrolier et gazier, le droit des sociétés, le droit bancaire, les questions de conformité et de réglementation, le droit de la technologie, des médias et des télécommunications, le droit pharmaceutique, le droit fiscal, fusions et acquisitions, droit de la finance islamique, droit de la propriété intellectuelle et droit des médias et des télécommunications.

Maalouf Ashford & Talbot a des bureaux à New York, Dubaï, Abu Dhabi, Riyad, Djeddah, Dammam, Al Khoper, Al Qatif, Le Caire, Beyrouth, Bagdad, Erbil, Amman, Zurich, Hong Kong et Shanghai, et des bureaux affiliés à plus de 90 pays différents dans le monde.

Maalouf Ashford & Talbot représentent des clients dans le cadre de leurs besoins juridiques dans les pays suivants:

MOYEN-ORIENT

Emirats Arabes Unis

Arabie Saoudite

Egypte

Qatar

Bahreïn

Maroc

Irak

Koweit

Oman

Yémen

Liban

Syrie

Jordan

Tunisie

L’Afghanistan

Libye

Israël

Iran (sanctions uniquement)

L’histoire continue

AFRIQUE

Nigeria

Bénin

L’Angola

Botswana

République du Congo

République Démocratique du Congo

République centrafricaine

Tchad

Burkina Faso

Madagascar

Malawi

Burundi

Sierra Leone

Ile Maurice

Mozambique

Cameroun

Niger

Namibie

les Seychelles

Mali

Côte d’Voire

Afrique du Sud

Swaziland

Djibouti

Érythrée

Zimbabwe

Guinée Équatoriale

Cap-Vert

Algérie

Ethiopie

Gabon

Mauritanie

Ghana

Guinée

Kenya

Libéria

Sénégal

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Soudan du sud

Soudan (sanctions uniquement)

AMÉRIQUES

États-Unis

Mexique

Canada

Brésil

Argentine

Columbia

Chili

L’EUROPE 

Royaume-Uni

France

la Suisse

Espagne

Allemagne

Russie

Italie

Belgique

L’Autriche

Grèce

ASIE



Chine

Japon

Corée du Sud

Singapour

Inde

Pakistan

Malaisie

Vietnam

Thaïlande

Indonésie

Philippines

À propos du Dr John J. Maalouf

Le Dr John J. Maalouf, associé principal du cabinet, est l’un des meilleurs avocats de Wall Street et est un expert mondialement reconnu dans les domaines du commerce international et du droit financier, de l’arbitrage international et du litige, du droit des sociétés et des affaires, du droit bancaire, des fusions & Acquisitions, droit pétrolier et gazier, droit pharmaceutique, droit des télécommunications et droit de la propriété intellectuelle.

Le Dr Maalouf a été classé parmi les 10 meilleurs avocats du commerce international et de la finance aux États-Unis au cours des 15 dernières années consécutives par le United States Lawyer Rankings, 2006-2020 Editions, occupant la première place au cours des 3 dernières années consécutives. années.

En plus d’être l’un des principaux avocats du monde, le Dr Maalouf est également arbitre international auprès des tribunaux d’arbitrage international et des centres d’arbitrage internationaux suivants:

• Cour d’arbitrage international de Londres (LCIA)

• Centre financier international de Dubaï / LCIA (DIFC / LCIA)

• Centre d’arbitrage international de Dubaï (DIAC)

• Centre d’arbitrage des marchés mondiaux d’Abu Dhabi (ADGM)

• Association suisse d’arbitrage (ASA)

• Centre d’arbitrage maritime des Émirats (EMAC)

• Conseil international de l’arbitrage commercial (ICCA – La Haye, Pays-Bas)

• Autorité de régulation du secteur financier (FINRA – États-Unis d’Amérique)

• New York International Arbitration Center (NYIAC – Membre)

• Centre d’arbitrage international des îles Vierges britanniques (BVI IAC)

• Centre australien d’arbitrage commercial international (ACICA)

• Centre d’arbitrage commercial international de la Colombie-Britannique (BCICAC)

• Centre d’arbitrage du CCG (Bahreïn)

• Centre d’arbitrage international de Hong Kong (HKIAC)

• Conseil d’arbitrage commercial coréen (KCAB)

En tant qu’arbitre international, M. Maalouf a plus de 15 ans d’expérience dans la résolution de grands litiges commerciaux internationaux entre des sociétés multinationales du monde entier. De plus, le Dr Maalouf est membre du MENSA, l’International High IQ Society, et possède un Genius IQ certifié.

Lisa Stone

lisa.stone@maaloufashford.com

