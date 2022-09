Maalik Madrigal de L-P a un impact en passant à RB – Shaw Local

L’automne dernier, Maalik Madrigal a joué le rôle de receveur pour La Salle-Pérou et a servi de bloqueur de périmètre dans l’attaque précipitée des Cavaliers.

Au cours de l’été, Madrigal a travaillé comme porteur de ballon, mais les entraîneurs ont finalement décidé de le laisser dans le même rôle.

“Nous pensions qu’il aiderait davantage avec le blocage du périmètre et au receveur au début de la saison”, a déclaré l’entraîneur du LP Jose Medina.

Cependant, avant le match de la semaine 3 de L-P à Woodstock North, les entraîneurs ont décidé de l’essayer comme porteur de ballon.

“Il a un gros gabarit et voulait voir ce qu’il pouvait faire à ce poste”, a déclaré Medina.

Madrigal a livré alors qu’il se précipitait pour 77 verges en 15 courses lors de la victoire 21-13 de L-P sur le Thunder.

“Il a couru fort et a donné à notre attaque une seconde et de courtes opportunités”, a déclaré Medina.

Madrigal a continué de bien performer lors de la victoire 47-14 des Cavs sur Plano vendredi alors qu’il se précipitait pour 56 verges et un touché en 12 courses.

L’effort de Madrigal faisait partie d’une attaque précipitée LP qui a accumulé 335 verges et cinq touchés en 48 courses.

En attendant de revenir

L’aîné de Princeton, Carson Etheridge, continue de jouer le match d’attente après une blessure au genou qu’il a subie ce printemps en piste.

Une fois autorisé à jouer, il devrait s’entraîner pendant deux semaines.

“Je suis en attente [to play]”, a-t-il déclaré lors de l’entraînement de mercredi

Son jeu d’attente devra attendre plus longtemps, malheureusement. Il a reçu des nouvelles décevantes jeudi car il n’a pas été autorisé à jouer par son physiothérapeute et son médecin.

Il a complètement déchiré son ACL et les deux MCL en faisant un échauffement en piste.

“Je me levais et franchissais les obstacles et mon pied l’a attrapé et est descendu à une extrémité et s’est tordu bizarrement”, a-t-il déclaré.

Etheridge a déclaré que ça pue de simplement regarder, mais qu’il soutient le jeu de l’équipe.

Pour l’instant, Etheridge s’occupe de toutes les manières possibles, encourageant ses coéquipiers lors des matchs et ramassant des ballons de football et de l’équipement pendant les entraînements. Il surveille également de près son frère de première année, Casey, qui a obtenu des représentants pour l’université dans leurs matchs explosifs.

« Il va bien. J’aime le regarder », a-t-il déclaré. “Il est amusant à regarder.”

Apprendre le jeu

La nouvelle coopérative de football entre Hall et le comté de Putnam s’est bien réunie cette saison.

PC a donné au programme Red Devils un coup de pouce bien nécessaire avec l’ajout de 18 joueurs cet automne. La liste comprend deux seniors, trois juniors, deux étudiants de deuxième année et 11 étudiants de première année.

Pourtant, la coopérative ne compte que 16 élèves de la classe supérieure, six seniors (trois de chaque école) et 10 juniors (sept pour Hall, trois pour PC).

“Les enfants sont vraiment bons”, a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman.

Le hic : Les enfants PC apprennent le jeu car peu y ont joué bien avant. Aucun n’a vu le temps passé à l’université pendant les trois premières semaines.

“Ils apprennent et ils comprennent cela, et nous essayons de leur donner du temps de jeu quand nous le pouvons et essayons toujours de leur apprendre ce qui se passe”, a déclaré Tieman. “Ils n’ont jamais joué au football, surtout les enfants plus âgés. C’est difficile de les faire entrer quand ils ne savent vraiment pas ce qui se passe, mais nous essayons.

Les Red Devils ont un départ de 1-3, perdant le match de vendredi à Morrison en prolongation, 38-32.

Hall sera à la maison pour la semaine 5 pour Mendota (2-2).

Entre eux, Hall et PC ont un effectif combiné de 702 et seraient désormais classés comme une équipe 4A. À lui seul, Hall avait un effectif de 437 en tant qu’école 3A.

“Corriger les erreurs”

Après s’être amélioré à 4-0 avec une victoire de 38-14 sur Newman vendredi, St. Bede entre dans un congé de la semaine 5 avec Riverdale annulant sa saison universitaire.

“Mardi et mercredi, nous travaillerons sur nous, en corrigeant les erreurs que nous avons commises”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. «Jeudi, nous verrons en avant-première nos quatre derniers adversaires. Vendredi, nous aurons des poids et une pratique légère.

Eustice a déclaré que les entraîneurs des Bruins seront « en déplacement » vendredi à la recherche d’adversaires.

Samedi, St. Bede organise un dîner de collecte de fonds de 16h à 20h au refuge St. Bede. Le coût est de 10 $ et comprend un sandwich au porc, deux accompagnements, un dessert et une bouteille d’eau.

Les Bruins reviennent à l’action pour leur match de retour contre Bureau Valley à 13 h le samedi 1er octobre.

‘Faire des progrès’

Le quart-arrière de Bureau Valley, Bryce Helms, a eu quelques difficultés lors de la défaite 40-7 de vendredi à Kewanee, mais le QB pour la première fois a proposé un gros jeu au troisième quart pour réduire le déficit du Storm à 26-7.

Prenant le cliché de la ligne de 4 verges de BV, Helms a roulé à droite – courant brièvement dans la zone des buts – avant de lancer une passe à Eli Attig, qui l’a accrochée, a dépassé deux défenseurs et a parcouru 96 verges pour un touché.

“Bryce est jeune”, a déclaré l’entraîneur du BV, Mat Pistole. « Il fait des progrès, mais il a encore un long chemin à parcourir. Il a joué le quart-arrière pendant environ deux mois maintenant.

«Il a tourné le coin sur une jambe de botte que nous courons. Il commence à comprendre qu’il faut garder les yeux vers le bas mais chercher à courir en premier. Je pense qu’il était prêt à courir, puis il a vu Eli. Eli n’a pas les meilleures mains du monde, mais il a fait un excellent jeu là-bas. Je suis heureux pour Eli et Bryce d’avoir ce gros jeu. »