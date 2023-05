"Maafi Ka Saudagar : KCR Jibes PM de Telangana, lui demande de retirer l’ordonnance

Le gouvernement indien devrait revenir à la raison et retirer l’ordonnance, a déclaré aujourd’hui le ministre en chef de Telangana, K Chandrashekar Rao, après une réunion avec ses homologues de Delhi et du Pendjab, Arvind Kejriwal et Bhagwant Mann à Hyderabad. Les deux dirigeants du parti Aam Aadmi ont voyagé à travers le pays pour renforcer leur soutien à la défaite de l’ordonnance du Centre dirigé par le BJP sur les affectations et les transferts d’officiers, qui annule effectivement une victoire majeure de la Cour suprême pour le parti Aam Aadmi en lui accordant le contrôle sur la bureaucratie , lorsqu’il est déposé au Rajya Saha en tant que projet de loi.

KCR, comme le ministre en chef de Telangana est populairement connu, a établi un parallèle avec l’urgence et a conseillé au Premier ministre Narendra Modi, en sa qualité de confrère politique contemporain, de retirer le décret car cela ne lui ferait aucun bien.

« Le gouvernement Modi a aujourd’hui insulté le peuple de Delhi. Nous vous demandons, M. Modi, de retirer l’ordonnance, ce n’est pas bon. Vous ramenez l’urgence. Il y avait une situation similaire dans le pays avant que l’urgence ne soit imposée. Le Haut Allahabad Le tribunal a rendu un jugement, et ils ont apporté une ordonnance par le biais d’un amendement constitutionnel. Vous êtes sur une voie similaire. Les dirigeants du BJP n’arrêtent pas de crier à propos des « jours sombres de l’urgence », qu’est-ce que c’est, alors ? Est-ce ‘accès vacarme‘? C’est pire que l’urgence », a déclaré KCR, les deux ministres en chef du PAA assis de chaque côté.

Le chef de Bharat Rashtra Samithi a déclaré que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Modi ne permettait pas à un gouvernement élu par le peuple de fonctionner.

« Vous n’êtes même pas en mesure d’honorer le jugement de la Cour suprême. Ne pas honorer une ordonnance plus large de la Cour suprême signifie que votre voyage se dirige vers l’urgence », a-t-il déclaré.

KCR a alors tiré sur le PM en l’appelant « maafi ka saudagar (marchand d’excuses) », et lui demandant de reprendre l’ordonnance, comme il a repris les trois farm bills, et la loi sur l’acquisition foncière.

« Nous demandons au Premier ministre de retirer l’ordonnance vous-même, sinon nous soutiendrons tous Kejriwal Ji. Nous le soutiendrons. Nous utiliserons toute notre force à Lok Sabha et Rajya Sabha pour vaincre l’ordonnance. Inutilement, ne faites pas de Laissez le gouvernement travailler », a déclaré M. Rao au gouvernement NDA au Centre.

« Le gouvernement Modi a insulté les habitants de Delhi en introduisant l’ordonnance. Je peux dire sans un iota de doute que c’est une insulte aux habitants de l’État de Delhi », a déclaré KCR.

Les dirigeants du PAA Raghav Chadha, Sanjay Singh et d’autres ont accompagné M. Kejriwal lors de son voyage.

Le chef de l’AAP a exprimé sa gratitude à KCR pour avoir offert son soutien pour « obtenir justice pour les habitants de Delhi ».

« Il ne s’agit pas seulement de Delhi, il s’agit de sauver la démocratie du pays. L’ordonnance est inconstitutionnelle et antidémocratique », a-t-il déclaré.

M. Kejriwal a ensuite souligné que l’AAP avait formé un gouvernement pour la première fois à Delhi en février 2015 et que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Modi avait déposé une notification dans les trois mois pour « s’emparer » de tout son pouvoir.

L’ancien gouvernement de Delhi dirigé par Shiela Dixit du Congrès avait un contrôle total sur la bureaucratie de Delhi, a déclaré M. Kejriwal, ajoutant que le Centre, le 23 mai 2015, avait arraché tous les pouvoirs liés aux services par le biais d’une notification.

« En tant que ministre en chef, je ne peux même pas transférer, poster, secrétaire à l’éducation, secrétaire à la santé, secrétaire adjoint. Je ne peux rien faire », a-t-il dit, ajoutant qu’ils se sont battus pendant huit ans pour obtenir l’annulation de la notification, et le Centre a annulé l’ordonnance du tribunal dans les huit jours.

Le chef de l’AAP a ensuite accusé le Centre de ne pas laisser travailler les gouvernements non membres du BJP. Ils utilisent trois méthodes – acheter des députés d’autres partis et renverser le gouvernement, ou séparer les députés en les intimidant avec des agences d’enquête comme ED et CBI, ou apporter des ordonnances et abuser des gouverneurs – a déclaré Arvind Kejriwal.

Le 23 mai, le ministre en chef de Delhi a entrepris une tournée nationale pour rechercher le soutien des partis d’opposition contre l’ordonnance.

Jusqu’à présent, M. Kejriwal a rencontré le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee, l’ancien ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray, le supremo du Parti du Congrès nationaliste (NCP) Sharad Pawar, le ministre en chef du Bihar Nitish Kumar et son adjoint Tejashwi Yadav.

Arvind Kejriwal a également demandé du temps au président du Congrès Mallikarjun Kharge et à l’ancien député Rahul Gandhi.