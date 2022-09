Ma voiture est tombée en panne sur l’une des routes les plus meurtrières du pays – j’ai attendu SEPT HEURES pour être secourue

UN CONDUCTEUR a raconté comment le RAC l’avait “abandonnée” pendant sept heures du jour au lendemain dans une aire de repos dangereuse.

Kerry Ann Orr, 50 ans, est restée frissonnante et terrifiée au bord de l’une des routes les plus meurtrières du pays après que son moteur soit tombé en panne.

Kerry Ann était furieuse alors que le géant de la récupération la faisait attendre Crédit : David Henderson

La voiture du patron du café est tombée en panne sur l’A75 vers 23h un vendredi soir Crédit : David Henderson

Elle a déclaré que les géants de la récupération l’avaient fait attendre en vain un mécanicien avant de réserver un taxi pour la ramener chez elle – depuis une ville d’Angleterre à 90 miles de là.

Le propriétaire de café furieux, de Gatehouse of Fleet, Dumfriesshire, a déclaré: “J’ai tellement de chance que rien de mal ne me soit arrivé.”

Le calvaire de Kerry a commencé lorsqu’un pneu de sa Peugeot a éclaté alors qu’elle revenait d’un concert à Newton Stewart à proximité vers 23 heures vendredi dernier.

Après avoir atteint une aire de repos sur l’A75, elle a essayé de changer la roue mais n’a pas pu retirer les écrous.

Elle a ensuite appelé le RAC, qui a affirmé qu’il faudrait 90 minutes à un mécanicien pour se rendre chez elle, à environ quatre milles de chez elle.

Kerry a déclaré au Scottish Sun : « L’A75 est l’une des routes les plus dangereuses d’Écosse.

“Il faisait noir et froid avec des poids lourds qui passaient à toute vitesse.

“Le RAC m’a dit que j’étais une priorité en tant que voyageuse seule

«Je n’arrêtais pas de recevoir des SMS de leur part pour dire que ce serait une heure, puis une autre.

“Il était presque 4 heures du matin avant qu’ils n’admettent qu’ils ne pouvaient trouver personne pour moi.

“Ils m’ont proposé de me prendre un taxi et m’ont dit qu’il me parviendrait bientôt

“Ensuite, le chauffeur de taxi a appelé pour dire qu’il partait de Maryport, Cumbria – à plus de 90 miles en Angleterre.”

Mais juste avant 7 heures du matin, un chauffeur de camion s’est arrêté et a changé la roue de Kerry.

Elle a déclaré: “J’étais tellement reconnaissante.

“Alors que je partais, le chauffeur de taxi est arrivé après trois heures de route.”

Un porte-parole de RAC a déclaré : « Nous sommes vraiment désolés d’avoir laissé tomber Kerry.

“Nous aurions dû la ramener à la maison bien plus tôt.

“Nous nous sommes excusés et avons convenu d’un geste de bonne volonté approprié.”

