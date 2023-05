Ma voisine voulait que je remplace son ancienne clôture alors je me suis vengé – mais tout le monde dit qu’ELLE a gagné

UN PROPRIÉTAIRE s’est vanté de s’être vengé d’un voisin qui lui avait demandé de remplacer son ancienne clôture – mais tout le monde dit qu’elle a gagné.

Le type a posté une vidéo sur TikTok pour partager comment il s’est repris sur la « Karen » d’à côté, mais beaucoup disent que cela s’est retourné contre lui.

Jonny Steele s’est rendu sur TikTok pour raconter comment il s’est vengé de son voisin – mais beaucoup disent qu’elle a gagné Crédit : TikTok/@jonny_steele

Le clip montre deux hommes abattant la vieille clôture des voisins Crédit : TikTok/@jonny_steele

Le TikToker a installé une caméra sur sa propriété en guise de vengeance Crédit : TikTok/@jonny_steele

Jonny Steele (@jonny_steele) a posté le clip de 34 secondes sur sa page avec la légende : « La voisine de Karen a fait démolir sa vieille clôture ».

Il montre ensuite un clip tiré d’une caméra cachée qu’il avait plantée dans son jardin de son voisin déchirant sa vieille clôture en lambeaux.

« J’ai construit ma nouvelle clôture quand elle a voulu que je remplace l’ancienne clôture et que je paie le tout », a ajouté Jonny.

La vidéo montre deux hommes portant des casques de construction et des shorts tirant la clôture du voisin au sol, révélant son jardin et sa piscine.

Les deux hommes ont continué à se frayer un chemin à travers le jardin, déchirant chaque panneau de clôture au fur et à mesure.

Le TikToker a ensuite expliqué: « J’ai installé une caméra pour surveiller entre les clôtures, car c’est de mon côté de la propriété – vous pouvez voir mes marqueurs de limite de propriété à gauche de la clôture ».

« Voyons combien de temps il lui faut pour trouver la caméra », a-t-il écrit à la fin de la vidéo.

Le clip se termine en montrant toutes les anciennes clôtures du voisin enlevées, seule la toute nouvelle clôture de Jonny séparant les propriétés.

Accumulant 34,1 millions de vues, la publication est rapidement devenue virale sur TikTok et a amassé plus de 1,1 million de likes et 12 000 commentaires.

Mais même si Jonny a affirmé qu’elle s’était vengée de son voisin effronté, ses 123 000 abonnés avaient d’autres opinions.

L’un d’eux a écrit : « Alors maintenant, elle a la nouvelle clôture… et un plus grand terrain ! »

Un autre a dit: « Alors vous avez payé toute la clôture et lui avez plus de propriété. Karen pour la victoire ».

Un troisième a commenté: « Plus de terres et une nouvelle clôture. Gagner ».

Un quatrième intervint : « Juste comme ça, votre jardin est devenu plus petit ».

Un cinquième utilisateur a écrit : « Bonne affaire pour la nouvelle clôture du voisin, plus de terrain et n’a rien payé ».

Un autre a ajouté: « Lol, ils ont tenu bon et ont obtenu une clôture gratuite ET une plus grande cour », a fait équipe avec un trio d’emojis rieurs.

Jonny est connu de ses followers pour avoir publié des vidéos de « divertissement » autour de chez lui et de sa région et compte plus de 5,6 millions de likes sur sa chaîne dans son ensemble.

