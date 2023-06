Ma voisine m’a laissé une note abusive choquante après que j’ai appelé la dépanneuse parce qu’elle n’arrêtait pas de se garer dans mon espace

UN PROPRIÉTAIRE a été stupéfait après que son voisin lui ait laissé une note choquante au sujet d’un différend sur une place de stationnement.

TikToker Gina Gagliardi a expliqué dans une vidéo qu’elle avait été forcée d’appeler une dépanneuse après que son voisin ait continué à se garer sur sa place de parking réservée.

Gina a expliqué qu’elle avait dû appeler une dépanneuse après que son voisin ait continué à se garer sur sa place de parking Crédit : [email protected]

La voisine lui a laissé une note choquante sur sa voiture Crédit : [email protected]

Le TikToker a montré la note entière qui comprenait plusieurs jurons Crédit : [email protected]

Mais le différend ne s’est pas arrêté là car la voisine aurait laissé une note abusive sur sa voiture

Dans un clip posté sur TikTok, Gina raconte : « Alors je me suis réveillée ce matin à elle non seulement à mon Ring essayant de me parler, mais a laissé une note sur ma voiture. »

Elle pointe ensuite vers la vue du parking depuis sa fenêtre et continue : « M’a réveillé après avoir crié à travers cette fenêtre, essayant de dire qu’elle va me poursuivre en justice parce que je me moque d’elle et de ses enfants. »

Le TikToker a ensuite partagé une vue du voisin à travers sa capture Ring ainsi qu’une photo de la note.

Il disait: « Tu veux être mignon sur TikTok, enregistrer mes enfants, où j’habite. Je vais poursuivre ton imbécile **. Tu as choisi le bon.

« Priez pour que je ne vous attrape pas dehors.

La note se terminait par : « À bientôt dans rechercherputain. »

Les TikTokers n’ont pas tardé à se ranger du côté de Gina en disant: « Si c’est vraiment votre place, vous payez. Pourquoi vous poursuit-elle? »

Un autre a commenté: « Lol, je garderais cette note pour ‘la cour’, elle vous a maintenant menacé par écrit »

Quelqu’un a écrit : « Je m’assure qu’elle n’a pas gâché votre voiture et vous pourriez aussi prend ça note et cette preuve à montrer au police comment elle te menace maintenant. »

