Ma voisine de cauchemar m’a chassée de chez moi… mais elle a été autorisée à RESTER – c’est tellement injuste

UNE FEMME dit qu’elle a été chassée de chez elle par son voisin de cauchemar – mais le voisin a été injustement autorisé à rester.

Nicola Wilde, 44 ans, affirme avoir traversé des années d’enfer avec son voisin, mais craint pour sa vie depuis que la femme a allumé un incendie à sa porte.

Nicola Wilde dit qu’elle a trop peur de vivre à la maison à cause de son voisin cauchemardesque 1 crédit

Nicola a déclaré qu’elle avait enduré des années de tourments de la part de son voisin, mais qu’elle était terrifiée après qu’un incendie se soit déclaré à sa porte. Crédit : MEN Media

Nicola dit qu’elle a supplié son groupe de logement de Manchester d’expulser la voisine Nora Ward, mais ils ne le feront pas – elle a donc elle-même déménagé à 40 miles en attendant.

Ward, 62 ans, a été condamné le mois dernier à 15 mois derrière les barreaux pour incendie criminel avec intention de mettre sa vie en danger.

Mais sa peine a été suspendue pendant deux ans, elle reste donc toujours dans le complexe immobilier.

Les tensions de longue date entre les deux hommes ont atteint leur paroxysme en mai lorsque Ward a été surpris par CCTV “portant quelque chose enflammé” avant de le déposer à l’entrée commune du bloc.

Le tribunal de la Couronne de Manchester a entendu que la porte était la seule sortie pour les personnes dans le bloc, et deux incendies avaient déjà été éteints avant le crime.

Et Nicola n’est pas le seul résident concerné – d’autres personnes vivant dans la propriété du Wythenshawe Community Housing Group ont fait part de leur peur d’être tuées par les actions de Ward.

Nicola a déclaré: “Elle a mis le feu à la porte d’entrée et maintenant elle est autorisée à revenir et à y vivre.

“On m’a dit qu’elle envisageait cinq ans, mais elle a été libérée et ma porte d’entrée n’est toujours pas réparée. Je me sens pris au piège dans ma propre propriété et j’ai peur d’y vivre.

“Ma santé mentale a explosé. J’ai passé chaque jour à parler de logement et c’est épuisant.

“Je dois vivre chez mon partenaire à 40 miles de là.”

Lorsque Ward a comparu devant le tribunal, on a appris qu’elle s’était livrée à un comportement antisocial “dans et autour” de la maison de Nicola.

On a également entendu dire que Ward avait causé 1 500 £ de dommages et avait précédemment déclenché des incendies dans le couloir commun et le pas de porte.

Cependant, elle a affirmé qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé parce qu’elle avait bu.

La déclaration de la victime d’un autre voisin a été lue au tribunal.

Il disait: “Les incendies qui ont été allumés se rapprochent de ma propriété, je crains que le mien ne soit incendié, ce qui me mettrait en danger, moi et ma famille.

“Cela pourrait finir par tuer quelqu’un par ses actions. Il faut que ça s’arrête avant d’aller trop loin.”

Nous nous engageons à faire en sorte que nos clients se sentent en sécurité chez eux et prennent ces questions au sérieux. Porte-parole

S’exprimant cette semaine, Nicola a déclaré que la porte endommagée par Ward n’avait toujours pas été réparée.

Elle a déclaré : « Cela aurait déjà dû être fait, comment puis-je résider dans ma propriété lorsque la porte communale est cassée ?

“Je sais qu’elle a des conditions de libération sous caution, mais cela n’améliore pas ma santé mentale.

“Cela dure depuis avant 2016 et j’ai demandé à déménager tant de fois et cela ne s’est toujours pas produit.”

Un porte-parole du Wythenshawe Community Housing Group a déclaré: “Nous sommes au courant du différend en cours entre Mme Wilde et sa voisine, Mme Ward.

“Après la sortie de prison de Mme Ward, nous assurons la liaison avec la police et les services de probation pour nous assurer que les mesures de sécurité appropriées sont mises en place.

“Cela comprendra le remplacement de la porte commune endommagée qui a malheureusement été retardée en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

“De plus, Mme Wilde a reçu l’aide de notre équipe de bien-vivre et nous soutenons sa demande d’être relogée dans une autre zone.

“Nous nous engageons à faire en sorte que nos clients se sentent en sécurité chez eux et prennent ces questions au sérieux.”