Ma vie quotidienne avec le rhumatisme psoriasique

Je sais que peu importe ce que pensent les autres. Ce n’est pas leur corps. C’est à moi. Et l’une des choses les plus importantes sur lesquelles j’ai travaillé est d’essayer de l’écouter davantage.

Je suis à l’université maintenant, mais j’ai commencé à avoir des douleurs chroniques au lycée. J’ai reçu un diagnostic de rhumatisme psoriasique à l’âge de 17 ans. C’était il y a 2 ans, et j’essaie toujours de comprendre ce qui me convient le mieux.

Je n’ai pas toujours été doué pour ça. J’avais l’habitude de me pousser beaucoup, même quand je ne me sentais pas bien. Mais c’est beaucoup plus difficile de récupérer quand je dépasse mes limites. Maintenant, je respecte mes limites.

Parfois, j’ai juste besoin de faire de petits ajustements. Si j’ai mal au poignet pendant que je suis au réfectoire, je ferai plusieurs allers-retours à ma table au lieu de tout transporter en même temps. Ou je trouverai un moyen plus facile de tenir les choses. Cela signifie généralement déplacer le poids de l’objet vers l’un de mes plus grands groupes musculaires.

J’ai récemment dû transporter une grosse boîte de mes médicaments dans mon dortoir. Je devais le serrer dans mes bras pour pouvoir soulager la pression sur mes poignets et mes avant-bras. Je soulève également avec mes jambes pour soulager la pression sur mon dos. Et si j’ai besoin d’appuyer sur quelque chose mais que j’ai mal aux doigts, j’utiliserai mes paumes ou mon coude à la place.

Cela aide aussi que j’aie des colocataires et des colocataires assez compréhensifs. Mes symptômes varient selon l’heure, le jour ou la saison – j’ai un peu plus mal quand il fait plus froid. Et il y a des moments où je dois leur dire : « Je ne peux pas venir avec toi. Je ne peux pas traverser le campus à pied pour le moment.