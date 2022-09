Ma vie n’est pas aussi fantaisiste qu’elle en a l’air, dit le non-conformiste polyvalent Hardik Pandya

Hardik Pandya est de retour dans le grand moment avec l’équipe indienne de cricket et le droitier polyvalent a travaillé sans relâche pour arriver là où il est maintenant après avoir subi de multiples revers.

Le joueur de cricket non-conformiste a récemment parlé de son style de vie apparemment flamboyant et a insisté sur le fait que sa vie n’est pas aussi fantaisiste qu’il n’y paraît de l’extérieur.

“Ma vie n’est pas si chic, elle a l’air chic cependant, j’apprécie ma compagnie et le temps passé en famille. En ce moment, ma famille n’est pas avec moi, elle est chez ma femme.

Pandya a connu un revirement remarquable en termes de fortune sportive et est revenu en force après une série de blessures et d’opérations chirurgicales.

Il s’est concentré sur son rétablissement alors qu’il prenait le processus très au sérieux et y travaillait avec une concentration singulière. Les résultats sont évidents pour tout le monde alors que la nation s’émerveille une fois de plus des dons du joueur talentueux.

Il a également révélé qu’il travaillait avec un chef personnel qui s’occupait de ses besoins alimentaires.

“Je ne suis pas une personne extravertie et j’explore les restaurants uniquement lorsque je dois sortir et manger. J’ai un chef qui voyage avec moi et s’occupe de ce que je mange, surveille les calories, etc.

Le premier tour de la Coupe d’Asie de l’Inde s’est déroulé contre son grand rival, le Pakistan, et Pandya a choisi le moment idéal pour briller.

Il a fait la différence lors de la sortie de l’Inde contre le Pakistan alors qu’il a lancé un sort brillant réclamant 3 guichets pour 25 points et est venu bien avec la batte avec un tir rapide 33 sur 17 livraisons.

Le joueur de cricket non-conformiste s’est reposé pour le match suivant de l’Inde contre Hong Kong, que les garçons en bleu ont fini par gagner par une marge de 40 points.

Il a fait son retour dans l’équipe alors que l’Inde affrontait le Pakistan lors du match du Super Four dimanche, mais cette fois-ci, le Pakistan a remporté la victoire avec juste un ballon à revendre alors qu’il atteignait son objectif de 182.

L’Inde devrait affronter le Sri Lanka lors de son prochain match du Super Four de la Coupe d’Asie.

