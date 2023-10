Rhea Chakraborty parle de son mandat en prison et révèle ses apprentissages.

Rhea Chakraborty a passé 28 jours dans la prison de Byculla dans une affaire liée au décès de son petit-ami de l’époque, le regretté acteur Sushant Singh Rajput. L’actrice a récemment parlé de sa peine en prison et a révélé ce qu’elle avait appris.

Jeudi, Rhea Chakraborty a partagé une vidéo parlant de l’expérience du temps passé en prison et l’a sous-titrée en disant : “Changement de perspective. #rhenew”. Dans la vidéo, Rhea a déclaré : « Vous êtes donc fondamentalement retiré de la société et mis en prison parce que vous êtes jugé inapte à la société. Donc là-même, cette personnalité ou ces choses que vous avez créées sur vous-même sont complètement brisées. »





Elle a ajouté : « J’étais dans une prison en cours de jugement, ce qui signifie que ce n’est pas une prison pour condamnés, et malheureusement, toutes les femmes là-bas étaient toujours innocentes parce qu’elles n’avaient pas été prouvées coupables. En les voyant et en interagissant avec elles, j’ai ressenti un type unique d’amour et de résilience chez ces femmes. Ils trouvaient le bonheur dans les petites choses. Ils ont saisi le bonheur quand ils l’ont obtenu. Ils savent profiter d’un moment et ils font partie des personnes les plus heureuses que j’ai rencontrées.”

Rhea a ajouté : “Bien sûr, c’est frustrant ; ils languissent, mais ils savent quand et comment attraper ce bonheur. Et cela peut être aussi petit qu’un samosa un dimanche. Cela peut être aussi petit que quelqu’un qui danse pour eux. (…) Ce n’est donc qu’une question de point de vue : tout dépend de la façon dont vous voyez les choses.”

Elle a déclaré : « À ce moment-là, oui, ma vie était dans le pire enfer qu’elle aurait pu être. Mais le paradis ou l’enfer est un choix que vous pouvez faire dans votre tête. C’est difficile de choisir le paradis à chaque fois. Mais le combat est mental, et si vous avez la force et le désir dans votre cœur, vous combattrez certainement le mental et gagnerez. »

Après que la vidéo ait été téléchargée sur l’Instagram de Rhea, les fans ont pris d’assaut sa section de commentaires avec soutien et positivité. Un fan a écrit : « Vas-y, Rhea ! Tout cela couvre des domaines si puissants, j’adore ça ». Un autre a déclaré : « Chaque souffrance en vaut la peine, s’il n’y a pas de jours sombres, il n’y aura pas de transformation !! ». L’une d’elles a écrit : « La femme la plus forte du monde ! Je t’aime », tandis qu’un autre a déclaré : « Vous êtes un brillant exemple de résilience et de féminité à son meilleur ! Continue de briller”

Rhea Chakraborty a fait un retour dans le showbiz avec le jeu de télé-réalité MTV Roadies : Karm Ya Kaand, où elle a essayé l’un des chefs de gang de la série. L’actrice a battu Prince pour devenir le chef de gang gagnant de la série.

