Ma vie avec une dermatite atopique modérée à sévère

J’ai eu une relation amour-haine avec les miroirs en grandissant. Je ne me suis pas senti bien dans ma peau pendant très longtemps. C’était difficile. L’eczéma m’a affecté physiquement, socialement et psychologiquement. Je me sentais très seul parce que je pensais que j’étais le seul au monde à vivre avec cette maladie.

Mon parcours de guérison

Novembre 2014 a été le début de mon parcours de guérison. J’étais au milieu d’une des pires poussées de ma vie d’adulte. J’ai essayé de suivre la même routine d’utilisation de stéroïdes topiques, mais cette fois, cela n’a pas fonctionné.

J’ai dit “ça suffit” et j’ai commencé à faire mes propres recherches sur l’eczéma. J’ai appris le sevrage des stéroïdes topiques et j’ai commencé à suivre ce processus. C’était dur. J’avais utilisé des stéroïdes pendant plus de 20 ans. Quand je les ai quittés, j’ai eu de graves symptômes de sevrage qui m’ont cloué au lit pendant près d’un an et demi.

J’ai perdu la moitié de mes cheveux et une partie de ma vision. Ma peau ressemblait à une combinaison de peau de serpent et d’éléphant. J’ai tellement perdu que je devais constamment passer l’aspirateur sur mon lit et dans tous les coins de ma maison. C’était comme si mon corps traversait un processus de transformation.

Au milieu du sevrage des stéroïdes, je me suis lancé dans un essai clinique du médicament biologique dupilumab (Dupixent). Cela a changé la donne. Avec ce médicament, j’ai enfin pu commencer à profiter de la vie. Ma peau était la plus claire qu’elle ait jamais été. je me sentais normale !