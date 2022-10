Ma vie avec cette affection cutanée

Le premier dermatologue que j’ai consulté m’a regardé et est ressorti de la pièce. Il est revenu avec une brochure et a dit : « Voici ce que vous avez : le vitiligo. A cette époque, il n’y avait pas beaucoup d’informations. Le médecin m’a donné une crème topique pour cela. Je l’ai essayé pendant 6 mois. Il ne me semblait pas que cela aidait, alors j’ai arrêté. Je me suis senti dégonflé.

A cette époque, je me sentais bien. C’était juste quelques petites taches. Au fil des ans, alors que cela commençait à se répandre et que je pouvais voir des changements, j’ai commencé à me sentir moins en sécurité. Je l’ai maintenant autour de ma bouche et sur tout mon corps par endroits. J’ai arrêté de porter des shorts. J’ai arrêté d’aller à la plage et à la piscine. J’éviterais les milieux sociaux où les gens pourraient me regarder. C’était de l’insécurité et parfois une légère dépression et de l’anxiété.

L’aspect mental est probablement le plus grand défi auquel j’ai été confronté. Le vitiligo a changé mon regard sur moi-même. Je ne me voyais pas comment les autres me voyaient. J’ai lutté socialement avec les amitiés et les relations. L’une des pires choses que j’ai trouvées que les gens puissent dire, c’est que cela ne les dérange pas. Je comprends que vous puissiez dire que cela ne vous dérange pas, mais tant que vous ne marchez pas à ma place, vous ne comprenez pas. Vous n’avez pas besoin de vous regarder dans le miroir pour voir votre corps ou votre peau changer avec le temps. Il y a cette peur de l’inconnu.