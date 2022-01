Ma vie a été ruinée pendant trois ANS après qu’un poisson-chat malade m’a inondé de messages et a dit à des amis que j’avais une liaison

« J’espère que la conclusion de cette affaire apportera une touche finale à ses victimes et leur permettra ensuite de se reconstruire et d’avancer dans leur vie. »

« Heureusement, Hardy a maintenant été tenu responsable de ses actes et son activité en ligne a finalement été arrêtée.

« À d’autres occasions, cela leur a fait perdre confiance en leurs amis et les membres de leur famille, et a même conduit à la rupture de relations à long terme.

« L’impact sur les personnes touchées par ses actions a été immense, obligeant certains d’entre eux à changer certaines de leurs habitudes quotidiennes et à vivre dans la peur constante d’être surveillés.

À la suite de la condamnation, l’agent de police Kevin Anderson de l’unité de police locale de Northwich a déclaré: « Ayant mené cette affaire pendant plus de 18 mois, j’ai vu la détresse émotionnelle et les troubles que Hardy a infligés à ses victimes – il a fait tout cela en se cachant derrière son écran d’ordinateur.

Hardy a plaidé coupable devant le Chester Crown Court de trois chefs de harcèlement avec l’intention de provoquer l’alarme ou la détresse et de deux chefs de harcèlement sans intention de provoquer l’alarme, rapporte Manchester Evening News.

Et il a approché les copains des amis de Lia. Certaines femmes pensent encore que ce sont les amis de Lia qui ont envoyé les SMS aujourd’hui.

Matthew Hardy, 30 ans, a créé de faux profils sur Instagram et Facebook pour traquer et harceler cinq femmes à travers le Royaume-Uni

Lia, 23 ans, a été ciblée par Matthew Hardy, 30 ans, qui a créé de faux profils sur Instagram et Facebook pour traquer et harceler cinq femmes à travers le Royaume-Uni.

UNE FEMME a raconté comment sa vie a été ruinée pendant trois ANS après qu’un poisson-chat malade l’a inondée de messages et a dit à ses amis qu’elle avait une AFFAIRE.

