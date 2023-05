Ma vie a été mise à mal par un voisin de l’enfer – il m’a menacé, a cogné contre le mur et a pété extrêmement fort

Un HOMME a dit que sa vie était devenue une misère à cause de son voisin de l’enfer qui l’a menacé, a cogné sur les murs et a pété bruyamment.

Edward Riley, 44 ans, a été signalé à la police après avoir soumis Simon Joynson à des mois de comportement abusif et perturbateur au début de 2022 au cours desquels il brisait le vent et rotait bruyamment à travers leur mur adjacent.

Edward Riley, sur la photo, a été qualifié de «proverbial voisin de l’enfer» 1 crédit

Riley, photographié, a soumis Simon Joynson à des mois de comportement abusif et perturbateur 1 crédit

Le jardinier paysagiste Riley a également bloqué les portes et braqué des torches sur le visage de son voisin chaque fois que le couple se retrouvait face à face.

Il a en outre menacé M. Joynson à plusieurs reprises, disant qu’il brûlerait sa maison et ajoutant: « Je vais mettre ta putain de tête à travers le sol. »

Il a accompagné son comportement abusif avec les sons constants de la musique forte, des coups et des flatulences émanant de la maison jumelée adjacente à Cheadle, près de Stockport, dans le Grand Manchester.

Dans sa déclaration, M. Joynson a déclaré: «Je vis dans la peur constante qu’il brûle la maison, je sais de quoi il est capable.

« Il n’est qu’à six pieds de moi en tout temps. Il m’a poussée à bout, et personne n’a le droit de me harceler ainsi.

« Il tape, crie et délire tout le temps. »

Il a ajouté: « Eddie s’en tire toujours avec son mauvais comportement et il fait tout ce qu’il dit qu’il fera avec ses mots.

« Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C’est trop et ma santé mentale est à la poubelle.

À Stockport Magistrates Court, Riley a été condamné à 24 semaines de prison avec sursis pendant 12 mois après avoir reconnu avoir été harcelé.

Il doit également effectuer 15 jours d’activités de réadaptation et payer des frais de justice de 85 £ et une suramende compensatoire de 128 £.

Hannah Nicholls, poursuivante, a déclaré: «Les parties sont devenues voisines lorsque l’accusé a emménagé vers juin 2021 et il y a eu des problèmes dès le départ.

« La période couverte par cette redevance est du 1er décembre 2021 au 20 avril 2022 ; cependant, le plaignant m’a parlé d’un comportement perturbateur antérieur à cela.

« L’accusé était sorti du bâtiment pendant de longues périodes, mais chaque fois qu’il était à l’intérieur, il faisait continuellement exploser de la musique forte et faisait une perturbation générale, bien qu’on lui ait dit de ne pas le faire.

« Dans un cas, lorsque le plaignant lui a dit de l’éteindre par la fenêtre, l’accusé a pris une torche à haute puissance et l’a braquée délibérément sur son visage.

« Dans un autre cas, il a délibérément bloqué la porte de la zone commune de l’immeuble dans lequel ils vivaient.

« Lorsque le plaignant lui a demandé de déplacer l’élément bloquant, il est devenu agressif et a sorti son téléphone et a commencé à le prendre en photo.

»Lorsque le plaignant lui a dit d’arrêter de prendre des photos, l’accusé a dit, viens vers moi alors.

« Le plaignant est alors allé dans sa cuisine avec ses autres voisins et a fondu en larmes.

Tu es vraiment le proverbial voisin de l’enfer Le juge Walter Barrett à Riley

«Le 22 décembre, lorsque le plaignant est rentré du travail, le couple s’est disputé alors qu’il apportait du carton dans les poubelles communes.

»Cet argument résultait du fait que le défendeur avait placé un vieux matelas près des poubelles, qui, selon le plaignant, ne pouvait y être placé pour des raisons de sécurité émises par le conseil.

« En réponse, l’accusé a dit que je vais te laisser tomber quelque chose sur la tête et brûler ta maison.

« Il est retourné à l’intérieur et s’est mis à tousser bruyamment. Le plaignant pouvait aussi l’entendre roter et péter bruyamment à travers les murs.

» L’accusé a alors dit au plaignant de s’éloigner de ma putain de maison, ou je te ferai passer la tête à travers le putain de sol. Cette dispute n’a pris fin qu’après l’intervention des voisins.

«Le 19 avril, le plaignant revenait de nouveau du travail lorsqu’il a vu qu’une porte commune qu’ils utilisaient tous les deux portait une pancarte indiquant qu’elle avait été alarmée.

« Il a essayé de l’ouvrir, puis est allé utiliser la porte latérale pour entrer dans le bâtiment.

« Quand il était à l’intérieur, il a entendu quelque chose tomber et a déclenché les alarmes.

»Cela a amené le défendeur à accuser le plaignant de vouloir entrer dans sa propriété à son insu.

« L’accusé est ensuite retourné dans sa propriété et a fait de grands bruits de claquement et de cris. »

Le tribunal a appris que M. Joynson avait depuis déménagé dans une autre propriété.

Riley a 19 infractions antérieures à son dossier, dont la majorité impliquent des violations d’ordonnances restrictives contre son ex-partenaire, avec qui il a engendré un enfant.

En guise d’atténuation, l’avocate de Riley, Helen White, a déclaré: «Le plaignant a certainement fait une partie de la provocation, mais l’accusé admet qu’il est simplement allé trop loin. Son comportement a dépassé les bornes.

PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE

« L’accusé a reçu un diagnostic de schizophrénie et de SSPT et ne prenait pas de médicaments au moment des incidents.

« Il prend maintenant des médicaments et améliore sa santé mentale.

»Grâce à son travail avec la probation, il a maintenant un accès régulier à son fils, et cela l’a vraiment aidé à changer son comportement.

« Il n’y a eu aucune autre interférence avec le plaignant depuis le dernier incident et présente un faible risque de préjudice.

Lors de la détermination de la peine, JP Walter Barrett a déclaré à Riley: «Vous êtes vraiment le proverbial voisin de l’enfer.

«Je sais que vous avez eu des problèmes de santé mentale, mais vous avez un bilan terrible.

« C’est horrible. La raison pour laquelle nous ne vous envoyons pas en prison est que vous avez pris vos médicaments et que vous avez recommencé à revoir votre enfant.