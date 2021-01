J’ai eu un peu plus de temps pour y réfléchir que la plupart des autres. Au cours des deux dernières semaines, je fais partie d’un petit nombre d’Australiens touchés par Google nouvelle « expérience » où il cache ou abaisse les liens vers certains médias commerciaux locaux. La décision, en apparence de «mesurer les impacts des entreprises de presse et de la recherche Google les unes sur les autres», a été interprétée par certains médias locaux comme une démonstration effrayante de sa puissance.

Bing a une fonctionnalité similaire à Google où parfois (généralement si vous formulez votre recherche sous forme de question), le premier résultat sera une zone de prévisualisation contenant une image et quelques lignes d’un article répondant à votre question. Ceci est absent de DuckDuckGo, ce qui le rend légèrement moins pratique à utiliser lorsque je voulais des réponses rapides. Ces aperçus font partie du débat actuel sur le code des médias australien, les critiques affirmant qu’ils réduisent la probabilité que les gens cliquent sur les articles réels, ce qui nuit aux entreprises de médias tout en aidant Google à gagner plus d’argent publicitaire.

Google a également été plus rapide à indexer les dernières nouvelles. Mercredi matin, à la suite d’une annonce de modifications des restrictions relatives aux coronavirus, Google était le seul moteur de recherche à avoir extrait des articles de trois médias écrits au cours de la dernière heure; les deux autres moteurs de recherche n’en ont eu qu’un. Mais la recherche d’informations sur une annonce du gouvernement qui avait été faite environ six heures plus tôt a donné des résultats similaires pour les trois.

Ce sont également les fonctionnalités périphériques de la recherche Google qui la rendent si utile. Lorsque je cherchais des nouvelles sur le coronavirus, il affichait des comptes Twitter d’autorités gouvernementales vérifiées. Il offre de meilleures options de filtrage. C’est le seul que j’ai utilisé qui vous permet de filtrer les résultats des actualités par période de votre choix plutôt que par « 7 derniers jours » ou « 30 derniers jours ». Et c’est le seul qui vous permet de saisir le nom d’un magasin ou d’un restaurant et de voir instantanément son adresse, ses heures d’ouverture et son niveau d’occupation à ce moment-là.

Au-delà de ces inconvénients, Bing était un moteur de recherche décent. Je l’utilise maintenant comme moteur de recherche principal depuis près d’une semaine et je n’ai eu aucun problème à faire des recherches de fond, à confirmer certaines statistiques ou à retrouver le numéro de téléphone d’un conseiller aux médias du gouvernement (DuckDuckGo a eu quelques problèmes avec ce dernier).

Il y a aussi un argument fort à faire valoir que les autres moteurs de recherche ont peu d’incitation à s’améliorer alors que Google maintient une telle forteresse, et intensifierait leur jeu s’il se retirait du marché.

Mais une partie du problème pour moi est aussi que, malgré toutes les preuves du contraire, je fais confiance à Google d’une manière que je ne fais pas avec les autres moteurs de recherche. Lorsque j’utilisais autre chose, je me demandais: «Et si je manquais quelque chose? Et si je ne vois pas quelque chose dont j’ai besoin? » Un ami l’a décrit comme une situation Coke vs Pepsi – un niveau de fidélité disproportionné par rapport aux différences dans le produit, et peut-être un niveau de fidélité qui n’est pas totalement sain.

Ce que j’ai retenu de ces dernières semaines, c’est qu’un avenir sans Google est possible. Ce n’est peut-être pas un virage déchirant, et cela pourrait éventuellement conduire à davantage d’innovation et à des améliorations dans le fonctionnement d’Internet (et du journalisme). Mais cela ne signifie pas que tout sera facile ou bienvenu.

Que pensez-vous des efforts de l’Australie pour freiner les grandes entreprises technologiques américaines? Comment réagiriez-vous si Google annonçait qu’il allait cesser d’exploiter son moteur de recherche dans votre région?

Dites-nous à nytaustralia@nytimes.com.

Et maintenant pour les histoires de cette semaine: