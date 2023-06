"M’a tant donné": Nandan Nilekani fait don de 315 Crore à IIT Bombay

Le co-fondateur d’Infosys, Nandan Nilekani, a fait don de Rs 315 crore à son alma mater Indian Institute of Technology (IIT) Bombay pour marquer les 50 ans de son association avec l’institution. M. Nilekani avait rejoint l’institut en 1973 pour un baccalauréat en génie électrique.

Un communiqué indique que le don est destiné à favoriser une infrastructure de classe mondiale, à stimuler la recherche dans les domaines émergents de l’ingénierie et de la technologie et à entretenir un écosystème de startups de haute technologie à l’IIT Bombay. Il a déclaré que la contribution était également « l’un des dons les plus importants faits par un ancien élève en Inde ».

« IIT-Bombay a été une pierre angulaire de ma vie, façonnant mes années de formation et jetant les bases de mon parcours. Alors que je célèbre les 50 ans de mon association avec cette institution estimée, je suis reconnaissant de donner et de contribuer à son avenir » le communiqué citait M. Nilekani.

« Ce don est plus qu’une simple contribution financière, c’est un hommage au lieu qui m’a tant donné et un engagement envers les étudiants qui façonneront notre monde de demain », a-t-il ajouté.

Pour marquer les 50 ans de mon association avec @iitbombay, je fais don de ₹ 315 crores à mon alma mater. Je suis reconnaissant de pouvoir le faire🙏 Version complète : https://t.co/q6rvuMf2jn pic.twitter.com/f8OEfZ1UTq — Nandan Nilekani (@NandanNilekani) 20 juin 2023

Le protocole d’accord a été signé par M. Nilekani et le directeur de l’IIT Bombay, le professeur Subhasis Chaudhuri à Bengaluru aujourd’hui.

Le communiqué citait M. Chaudhari disant que le don historique mettra IIT Bombay sur la voie du leadership mondial.

« Nous sommes extrêmement ravis de voir notre illustre ancien élève Nandan Nilekani poursuivre ses contributions fondatrices et pionnières à l’Institut. Ce don historique accélérera considérablement la croissance de l’IIT Bombay et le placera fermement sur la voie du leadership mondial », a déclaré M. Chaudhari.

M. Nilekani avait accordé des subventions de Rs 85 crore à l’institut plus tôt, portant sa contribution totale à Rs 400 crore.