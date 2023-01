"M'a supplié ... a dit qu'il est un père de famille": Flyer d'Air India sur le choc 'Peeing'

Après qu’un passager ivre ait uriné sur une femme volant dans la classe affaires d’un vol d’Air India l’année dernière, l’équipage a amené l’homme à son siège et l’a forcée à lui faire face alors qu’il s’excusait et suppliait d’être épargné d’être arrêté, révèlent des documents.

La femme a écrit au président du groupe Air India, N Chandrasekharan, le 27 novembre, au lendemain de l’incident du vol New York-Delhi. Mais Air India n’a porté plainte à la police que le 4 janvier à midi, révèle le FIR (First Information Report) contre le contrevenant, l’homme d’affaires de Mumbai Shankar Mishra.

Air India a déclaré qu’elle n’était pas allée à la police pendant tout ce temps parce que la femme avait retiré sa demande d’arrestation.

La police recherche Shankar Mishra, qui a disparu. Une alerte à l’aéroport a été lancée contre lui.

Le 26 novembre, Shankar Mishra, prétendument ivre, a décompressé et uriné sur la femme. Il est resté sur place, s’exposant, jusqu’à ce qu’un autre passager lui demande de regagner son siège.

La femme a détaillé son “expérience épouvantable” dans sa lettre à Air India, qui fait partie de la FIR.

Elle a déclaré que lorsqu’elle s’est plainte à l’équipage que son siège, ses vêtements, son sac et ses chaussures étaient trempés d’urine, le personnel de bord “a refusé de les toucher”, a aspergé son sac et ses chaussures de désinfectant et lui a donné un ensemble de pyjamas et de chaussettes. Lorsqu’elle a demandé un changement de siège, on lui a dit qu’aucun siège n’était disponible, bien qu’un autre passager ait dit qu’il y en avait.

“L’équipage de conduite m’a dit que le pilote avait opposé son veto en me donnant un siège en première classe”, a-t-elle déclaré.

La femme a également déclaré que bien qu’elle ait exigé l’arrestation de Shankar Mishra immédiatement à l’atterrissage, l’équipage lui a dit qu’il voulait s’excuser et l’a amené à elle.

“J’ai dit clairement que je ne voulais pas interagir avec lui ni voir son visage, et que tout ce que je voulais, c’était qu’il soit arrêté à son arrivée. Cependant, l’équipage a amené le délinquant devant moi contre ma volonté et nous avons été obligés de nous asseoir. l’un en face de l’autre dans les sièges de l’équipage. J’ai été stupéfait quand il s’est mis à pleurer et à s’excuser abondamment auprès de moi, me suppliant de ne pas porter plainte contre lui parce qu’il est un père de famille et ne voulait pas que sa femme et son enfant soient affectés par cet incident Dans mon état déjà désemparé, j’ai été encore plus désorienté en étant obligé de confronter et de négocier avec l’auteur de l’horrible incident de près. Je lui ai dit que ses actions étaient inexcusables, mais face à ses supplications et supplications devant moi , et mon propre choc et traumatisme, j’ai trouvé difficile d’insister pour son arrestation ou de porter plainte contre lui”, a écrit la femme.

La compagnie aérienne a également transmis son numéro de téléphone à Shankar Mishra pour payer ses chaussures et son nettoyage à sec, qu’elle a rendu car elle ne voulait pas de son argent.

Elle a déclaré dans sa lettre que l’équipage d’Air India était “profondément non professionnel”, n’a pas protégé la sécurité et la dignité des passagers, n’a pas fait preuve de bon jugement quant à la quantité d’alcool à servir à un passager et n’a pas été proactif dans la gestion d’une situation sensible et traumatisante. .

Le PDG d’Air India, Campbell Wilson, a écrit au personnel pour leur demander de signaler au plus tôt les comportements inappropriés sur les vols “même si l’affaire semble avoir été réglée”.

“La répulsion ressentie par la passagère affectée est tout à fait compréhensible et nous partageons sa détresse”, a écrit M. Wilson dans la note interne.