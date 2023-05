Ma sœur Nicola Payne a disparu il y a 30 ans… La série Amazon Prime a soulevé des questions sur une fenêtre de 17 heures lorsqu’elle a disparu

LA famille au cœur brisé d’une jeune femme qui a disparu en plein jour il y a 32 ans espère qu’un nouveau documentaire apportera des réponses.

Nicola Payne a été vue vivante pour la dernière fois lorsqu’elle a quitté la maison de son petit ami dans le quartier de Potters Green à Coventry vers midi le 14 décembre 1991.

La jeune maman Nicola Payne a été vue vivante pour la dernière fois en décembre 1991 Crédit : Divertissement Signature

Une enquête sur sa disparition a été ouverte mais n’a jamais trouvé de réponses pour la famille Crédit : Divertissement Signature

Nicola, 18 ans, avait donné naissance à son fils sept mois auparavant.

Malgré des fouilles et des fouilles de jardins, de terres, d’un canal et d’un lac dans la région de Coventry entre 1996 et 2014, aucune trace d’elle n’a jamais été retrouvée.

Maintenant, la série Amazon Prime The Never Ending Murder a jeté un nouveau regard sur l’affaire.

La série se concentre sur la fenêtre de 17 heures depuis que Nicola a été vue pour la dernière fois par son père, et l’heure à laquelle elle aurait été vue vivante pour la dernière fois.

L’un de ses frères, Nigel, a déclaré au Coventry Telegraph que la famille espérait que le programme en quatre parties pourrait apporter des réponses tant attendues.

Nigel a déclaré: « Cela va poser des questions aux gens, et j’espère que nous obtiendrons des réponses. »

Il a dit que la fenêtre de 17 heures après que son père l’ait vue vivante pour la dernière fois pourrait être cruciale.

Il a ajouté: « Nous avons une fenêtre de 17 heures depuis la dernière fois que mon père a vu Nic et quand elle était censée avoir disparu.

« Les seules personnes qui ont vu Nic à l’époque étaient son petit ami et la famille de son petit ami. La dernière fois que nous l’avons vue, c’était le vendredi soir. »

Nigel a déclaré que la famille de Nicola voulait pouvoir la reposer et atteindre un certain degré de fermeture après tout ce temps.

Le film comprend une contribution de la mère de Nicola, Marilyn, décédée plus tôt cette année.

« Entendre maman, ça m’a vraiment touché », a déclaré Nigel.

Une enquête pour meurtre sur la disparition de la jeune mère n’a pas encore abouti à une condamnation dans cette affaire.

Plusieurs arrestations ont été effectuées au fil des ans. Deux suspects ont été acquittés après une affaire judiciaire en 2015.

Le frère de Nicola, Nigel, espère que le nouveau documentaire apportera des réponses Crédit : Divertissement Signature