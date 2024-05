Ma sœur met sa vie en danger pour devenir une super maman. Son mari s’en fiche.

Les membres Slate Plus obtiennent plus Soins et alimentation toutes les semaines. Vous avez une question sur les enfants, la parentalité ou la vie de famille ? Soumettez-le ici!

Chers soins et alimentation,

Ma sœur a reçu un diagnostic de cancer. C’est très avancé et le traitement est brutal. J’ai décidé de déménager temporairement pour l’aider car nous sommes proches et je savais que son mari, beaucoup plus âgé qu’elle et récemment retraité, participe peu aux tâches parentales, à la cuisine et au ménage. Ils ont deux jeunes enfants.

Maintenant que je suis ici, c’est douloureux de voir à quel point ma sœur refuse de se reposer et à quel point son mari fait peu de choses à la maison. Il joue souvent avec son téléphone pendant que ma sœur prépare le dîner, nettoie et s’occupe de leurs enfants. Les enfants sont gâtés : les deux parents cèdent toujours au premier gémissement. Ils sont désobéissants. Ils jettent ou déposent leurs jouets et leurs chaussures où ils veulent lorsqu’ils en ont fini avec eux. Il faut une heure ou deux pour les coucher le soir. Les enfants sont très intelligents et je les aime. Ils réussissent généralement bien lorsque je leur demande de m’aider à cuisiner ou que je leur dis qu’ils doivent ranger quelque chose avant de commencer une nouvelle activité – à moins que ma sœur ne soit là pour leur dire qu’ils peuvent avoir une récompense sans suivre les instructions ou qu’ils n’en ont pas. nettoyer après eux s’ils ne le souhaitent pas. Ma sœur est extrêmement défensive quant à ses choix parentaux et me dit souvent que mon aide n’est pas nécessaire. Bien qu’elle soit assez contrôlante et ait probablement empêché son mari de gagner confiance en tant que parent actif tout au long de leur mariage, il a été le mari classique et paresseux qui pense que sa seule responsabilité est de subvenir financièrement aux besoins de sa famille.

Les enfants sont excités quand je suis là et me demandent de jouer, de lire des histoires et de les aider à l’heure du bain. Je sais que ma sœur a peur et qu’elle se sent coupable et anxieuse de ce que sa maladie « fait » à ses enfants. Son état de santé devrait se détériorer au cours des prochains mois. Comment puis-je l’encourager à se reposer, amener son mari à jouer un rôle actif dans le ménage et l’amener à me laisser temporairement assumer une partie de la parentalité afin qu’à mon départ, elle n’ait pas à travailler si dur ? En ce moment, elle me laisse faire une partie de la lessive, du bain et de la cuisine (mais seulement lorsqu’elle est si fatiguée qu’elle ne peut pas rester éveillée). Je ne peux pas imaginer les émotions complexes que tout le monde ressent, mais elle et son mari ne devraient-ils pas reconnaître maintenant qu’ils mettent sa vie en danger ?

-À perte

Chère perte,

Je sais que tu aimes ta sœur et que tu t’inquiètes pour elle. Bien sûr, vous êtes. Mais l’aider ne signifie pas diriger sa vie. Aide est quelque chose qui ne peut être défini que par la personne qui reçoit l’aide, et non par l’aidant. Votre sœur ne veut pas que vous preniez en charge la responsabilité parentale de ses enfants, même temporairement. (Et à moins qu’elle ne vous l’ait demandé, elle ne veut certainement pas votre avis sur son parentalité.) Donc, si vous voulez vraiment l’aider, faites-le de la manière dont elle souhaite être aidée. Si elle vous dit qu’elle est trop fatiguée ou malade pour cuisiner, faire la lessive ou donner un bain aux enfants, faites-le. Et faites-le sans lui donner de conseils non sollicités sur son mariage, sans la critiquer ou sans critiquer son mari, ou sans vous demander ce que vous pourriez faire de plus pour elle si seulement elle vous le permettait. Tour bonus : ne la traitez pas (ni même ne la considérez) comme « contrôlante » alors qu’elle insiste pour contrôler sa propre vie. Vous dites que vous ne pouvez pas imaginer les « sentiments compliqués » de votre sœur et de votre beau-frère, mais vous continuez rapidement en disant qu’ils devraient tous deux reconnaître qu’ils mettent sa vie en danger, ce qui annule votre reconnaissance avouée. combien cela est complexe pour eux. Vous allez devoir vous retirer et les laisser découvrir cela par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas leur faire gérer cela comme vous le souhaitez.

Je me demande aussi si elle vous a demandé de déménager temporairement ? Avez-vous proposé et a-t-elle accepté avec gratitude ? Ou avez-vous décidé de le faire sans la consulter ? Je pense que la réponse compte. Vous et votre sœur devrez peut-être avoir une discussion de clarification.

—Michelle

