Ma sœur, la princesse Diana, a été victime de mensonges épouvantables de la BBC pour Panorama – les flics doivent enquêter, déclare Earl Spencer

Le frère de la PRINCESSE Diana a exhorté les flics à enquêter sur la BBC au sujet des “mensonges angoissants” qu’elle a racontés pour obtenir l’interview de Panorama de sa sœur.

Earl Spencer a insisté pour que la police “reconsidére” sa décision de ne pas engager de poursuites contre le diffuseur après avoir déclaré que des avocats lui avaient dit qu’un “comportement illégal et criminel” était “clairement” impliqué.

La princesse Diana photographiée avec Martin Bashir lors de l’interview de 1995 Crédit : PA

Le Beeb s’est publiquement excusé cette semaine auprès du duc de Cambridge et du duc de Sussex pour la “façon dont Diana a été trompée” pour obtenir la tristement célèbre conversation avec le journaliste Martin Bashir en 1995.

Cela est venu après qu’une enquête indépendante a révélé que le “journaliste voyou” avait falsifié des relevés bancaires et raconté de mauvaises histoires pour gagner la confiance de Diana vulnérable et sécuriser le chat.

Mais malgré les conclusions, le Met a déclaré en septembre qu’il n’avait “pas identifié de preuve d’activité constituant une infraction pénale et qu’il ne prendrait donc aucune autre mesure”.

Et la décision a laissé Earl Spencer, 58 ans, déterminé à continuer son combat pour obtenir justice pour sa sœur.

Écrivant dans le Mail dimanche, il a déclaré: “J’espère que la police reconsidérera ses responsabilités dans cette affaire.

“Eux seuls ont le pouvoir d’aller au fond de ce terrible scandale, qui a conduit Diana à se sentir encore plus exposée et seule, et l’a trompée en renonçant à ceux qui tenaient à elle et l’auraient protégée.”

Bashir a montré à Earl Spencer les faux relevés bancaires pour avoir accès à sa sœur avant de lui raconter une série de mensonges – notamment que le prince Charles avait une liaison avec leur nounou, alors Tiggy Legge-Bourke.

La BBC a présenté ses excuses à Mme Legge-Bourke, maintenant Alexandra Pettifer, cette semaine et lui a remis des “dommages substantiels” pour les “allégations fausses et malveillantes”.

De sa propre expérience, Earl Spencer a déclaré: “J’ai l’impression d’avoir été soigné … de faux relevés bancaires; on m’a parlé de paiements sournois, d’espionnage et d’une tromperie épouvantable.

“Mais, tout le long, c’est moi qui ai été trompé pour que M. Bashir atteigne ma défunte sœur.”

Il a ajouté que Diana était “extrêmement vulnérable” lorsqu’elle a rencontré Bashir parce que ses secrets apparaissaient dans la presse.

Et dans des commentaires dévastateurs, il a lié l’interview de Panorama à sa mort.

Il a ajouté: “Les mensonges angoissants qui lui ont été racontés par la BBC avant que leurs caméras ne tournent enfin ont fait en sorte qu’elle est entrée dans cette interview de Panorama avec une vision très biaisée et fausse de la situation dans laquelle elle se trouvait, après avoir menti à plusieurs reprises.

“Cela l’a amenée à parler d’une manière qui l’a mise sur une voie où elle était sans protection au moment où elle en avait le plus besoin. Tous les responsables doivent être tenus responsables.”

“PROFOND REGRET”

En plus de s’excuser auprès de Mme Legge-Bourke, la BBC a présenté cette semaine des excuses personnelles au prince Charles, Harry et au prince William pour les actions de Bashir.

Selon le Times, le duc de Cambridge pense que le diffuseur n’est pas allé assez loin dans la remise en question de la “légitimité” de l’interview.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a déclaré que c’était “une question de profond regret” que la BBC n’ait pas “découvert les faits” plus rapidement.

Il a déclaré dans un communiqué: “Je voudrais saisir cette occasion pour m’excuser publiquement auprès d’elle, du prince de Galles et des ducs de Cambridge et de Sussex, pour la manière dont la princesse Diana a été trompée et l’impact qui en a résulté sur tous leurs vies.

“C’est un grand regret que la BBC n’ait pas été informée des faits immédiatement après le programme alors qu’il y avait des signes avant-coureurs indiquant que l’interview aurait pu être obtenue de manière inappropriée.”

Un porte-parole de la Met Police a déclaré: “En mars 2021, le Metropolitan Police Service a déterminé qu’il n’était pas approprié d’ouvrir une enquête criminelle sur des allégations d’activités illégales en rapport avec un documentaire diffusé en 1995.

“Après la publication du rapport de Lord Dyson en mai, des détectives spécialisés ont évalué son contenu et examiné attentivement la loi – en obtenant une fois de plus des conseils juridiques indépendants de l’avocat du Trésor et en consultant le Crown Prosecution Service.

“En conséquence, le MPS n’a identifié aucune preuve d’activité constituant une infraction pénale et ne prendra donc aucune autre mesure.”

La BBC a été approchée pour commentaires.

