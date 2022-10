Ma soeur enceinte Debbie Griggs a été assassinée par son mari qui a emporté son corps à 175 miles quand il a déménagé – je suis horrifiée

LA sœur d’une mère enceinte assassinée par son mari a parlé de son tourment après la découverte de sa dépouille 20 ans plus tard.

Debbie Griggs, 34 ans, a disparu de chez elle à Deal, dans le Kent, en mai 1999.

Debbie a été assassinée il y a plus de 20 ans Crédit : PA : Association de la presse

Son mari a été emprisonné à perpétuité pour meurtre Crédit : PA : Association de la presse

La sœur de Debbie, Wendie, a parlé de sa douleur lors de la découverte Crédit : PA : Association de la presse

Son corps n’a jamais été retrouvé avec son mari Andrew Griggs reconnu coupable de son meurtre et emprisonné à vie en octobre 2019.

La police a maintenant confirmé que son corps avait été découvert dans le jardin arrière d’une maison à St Leonards, Dorset.

Monster Griggs avait déménagé dans la propriété à 175 miles de là en juillet 2001.

Les agents ont été précipités au domicile le 5 octobre à la suite d’une dénonciation.

Ils ont trouvé des restes humains, y compris des fragments de dents, dont une autopsie a confirmé qu’ils appartenaient à Debbie.

D’autres tests seront effectués pour établir comment la maman de trois enfants est décédée.

Sa sœur dévastée, Wendie Rowlinson, a publié aujourd’hui un article sur la découverte déchirante.

Elle a déclaré: “En bref, 2 ans après l’avoir assassinée, il a déménagé et l’a en fait emmenée avec lui.

“Puis je l’ai enterrée dans le jardin.

“PM l’a confirmé définitivement à elle, ainsi qu’à son fils à naître (18 semaines). Beaucoup de détails désagréables incroyables.

“Mais pour moi, le plus incroyable, c’est qu’il l’a emmenée dans la nouvelle maison.

“Je ne pense vraiment pas qu’un meurtrier ait fait ça auparavant.”

Debbie a été portée disparue par Griggs le 5 mai 1999, alors qu’elle était enceinte de quatre mois.

Il a affirmé qu’elle avait quitté la maison familiale en colère après être rentré du travail et s’être endormi.

Sa Peugeot 309 blanche a été retrouvée abandonnée quelques jours après sa disparition à 2,1 km de leur domicile à Walmer.

En mars 2019, Griggs, qui s’est remarié, a été accusé du meurtre de Debbie à la suite d’un examen de l’affaire froide.

Lors de son procès, les procureurs ont soutenu qu’il avait tué sa femme après qu’elle eut découvert qu’il avait une liaison avec une jeune fille de 15 ans.

Griggs a été emprisonné à vie avec un minimum de 20 ans alors que les trois enfants de Debbie l’ont supplié de révéler où se trouvait son corps.

Lors de la détermination de la peine, le juge a déclaré qu’il était probable que le marin passionné avait “jeté son corps en mer”.

L’inspecteur-détective en chef Neil Kimber de la Direction des crimes graves du Kent et de l’Essex a déclaré: “Cela fait maintenant plus de 20 ans que Debbie Griggs a été assassinée par son mari, mais nous n’avons jamais abandonné l’espoir de retrouver un jour sa dépouille et d’en donner à ses proches fermeture.

“Andrew Griggs a nié être responsable de la disparition de sa femme, mais cette découverte est une preuve supplémentaire qu’il mentait depuis le début, provoquant une angoisse encore plus grande pour tous ceux qui connaissaient et aimaient Debbie.

“Alors qu’ils continuent à pleurer sa perte tragique à ce jour, j’espère qu’ils pourront être réconfortés en sachant qu’elle peut maintenant être enterrée.

“Nous continuerons à tenir la famille de Debbie au courant de l’avancement de nos enquêtes en cours et à leur apporter un soutien en cette période difficile.”

Debbie était enceinte de quatre mois à l’époque Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Son sang a été retrouvé dans sa voiture abandonnée Crédit : Référez-vous à l’agence