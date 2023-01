Ma soeur bien-aimée et ses petites filles ont été assassinées par un père psychopathe avec un fusil de chasse – mais des trolls cruels l’ont blâmée

DEUX petites filles portent des paniers d’œufs de Pâques alors qu’elles profitent d’une promenade en famille avec leur père et leur chien au soleil.

La douce série de clichés a été prise par maman Kelly Fitzgibbons, le 27 mars 2020, alors que la nation se préparait à passer son premier week-end en confinement.

Le père Robert Needham a abattu sa partenaire Kelly Fitzgibbons et ses filles Ava, quatre ans et Lexi, deux ans

Ava et Lexi ont rejoint leur père lors d’une promenade en famille quelques jours avant qu’il ne les tue Crédit : Facebook

Ces images heureuses brossent un tableau de la vie de famille idyllique – mais le dimanche 29 mars, la famille a été retrouvée morte dans un crime qui a choqué la nation.

Le partenaire de Kelly, Robert Needham, 42 ans, a utilisé un fusil de chasse sous licence et légalement détenu pour tuer ses filles Ava, quatre ans, et Lexi, deux ans, à leur domicile de Woodmancote, dans le West Sussex.

Il a ensuite tiré sur sa partenaire de longue date Kelly, 40 ans, avant de tuer le chien Billy, puis de retourner l’arme contre lui-même.

Le consommateur secret de cocaïne Needham avait acheté le fusil de chasse neuf jours seulement avant les meurtres, disant au revendeur qu’il voulait tirer sur des pigeons.

La sœur jumelle d’Emma Ambler, Kelly (à gauche) a été assassinée par son partenaire avec ses deux jeunes filles 1 crédit

Maintenant, la sœur jumelle identique de Kelly, Emma Ambler, fait campagne pour des contrôles plus stricts sur les propriétaires d’armes à feu – après qu’il a été révélé qu’il avait menti sur sa demande de fusil de chasse au sujet d’une mise en garde pour vol et n’avait pas révélé qu’il avait été traité pour dépression.

S’adressant au Sun, Emma, ​​43 ans, a déclaré: «S’ils ne lui avaient pas donné ce permis d’armes à feu – et ils n’auraient pas dû le faire car il a menti sur chaque case de ce formulaire – il n’aurait pas été capable d’effectuer cet acte parce que je ne savais pas comment tu peux tuer toute une famille en quelques minutes, à moins que tu n’aies accès à une arme aussi mortelle.

“Kelly était une super maman”

Emma partage courageusement l’horrible épreuve de sa famille dans une nouvelle série de vrais crimes d’ITVX, Un meurtre dans la famille, qui examine en profondeur le meurtre-suicide.

Elle dit : « L’une des raisons pour lesquelles je voulais faire ça, c’est parce qu’après que c’est arrivé, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs disant ‘pourquoi l’a-t-elle laissé avoir une arme à feu dans la maison ?’ Mais Kelly n’a jamais pensé qu’ils seraient jamais en danger.

«Elle n’a jamais su qu’il était capable de faire quelque chose comme ça. Je voulais donc aussi que les gens sachent qu’elle était une mère formidable pour ces deux filles.

Elle révèle également comment elle a eu le pressentiment que sa sœur jumelle et ses nièces étaient mortes avant d’apprendre la tragique nouvelle.

Emma, ​​qui vit à Kings Heath, Birmingham, avec son mari fonctionnaire Tom, 52 ans, et leurs enfants, Lily, 16 ans, et Jesse, huit ans, explique : « Nous nous parlions tous les jours. Elle n’avait pas répondu à un message, ce qui ne lui ressemblait pas.

“Et quand je ne l’ai pas eue dimanche après-midi, je savais juste que quelque chose n’allait vraiment pas.

“J’ai dit à mon mari : ‘Je pense qu’ils sont tous morts’ et il m’a simplement regardée comme si j’étais folle.

« Je ne sais pas ce que c’était. Je viens d’avoir ce sentiment. Je pense que c’était une chose jumelle, peut-être.

Maman Kelly était dévouée à ses deux filles 1 crédit

Ava et Lexi ont été retrouvées mortes aux côtés de leurs parents à leur domicile Crédit : INS

La secrétaire juridique Kelly et Rob, qui étaient ensemble depuis plus d’une décennie, vivaient sans loyer à l’étage dans la maison de sa mère, qui vivait dans un appartement de grand-mère autonome en bas.

Rob construisait une extension de la maison, mais la famille avait rencontré des problèmes financiers et avait des dettes combinées de 30 000 £.

Cependant, Emma, ​​responsable du programme NHS pour l’autisme et les handicaps, ne pense pas que le couple ait eu de sérieux soucis d’argent.

Elle dit que l’attaque brutale a été une surprise totale pour tous ceux qui connaissaient Kelly – et insiste sur le fait que sa sœur n’a pas été victime de violence domestique.

Emma dit: “Kelly s’est ennuyée avec lui quand ils ont eu les filles et il n’a pas particulièrement insisté sur son poids, mais ce n’était jamais quelque chose de plus alarmant que les gémissements d’un couple moyen.

La maison familiale où les corps ont été retrouvés par des proches

Papa Robert Needham avait rencontré des difficultés financières lorsque la pandémie a frappé Crédit : Facebook

« Il travaillait à plein temps, alors qu’elle ne travaillait que deux ou trois jours par semaine.

“Je pense qu’elle a juste accepté ce qu’il a fait – il travaille dur et il est souvent hors de la maison.

“Mais maintenant, avec le recul, je me demande s’il voulait intentionnellement être souvent hors de la maison parce que cela l’a évité de montrer le vrai côté de lui.”

Elle ajoute: «Avec le recul, je pense que le Rob que nous avons tous vu, que nous pensions être calme et renfermé, ne l’était probablement pas.

“Je pense que c’était probablement une émission bien conçue qu’il a montée parce que quiconque est capable de faire ce qu’il a fait doit être une sorte de psychopathe.”

Le documentaire présente d’innombrables photos et vidéos que maman dévouée Kelly a prises de ses deux filles.

Emma dit : “Nous avons perdu notre mère, Janice, à cause de la leucémie quand nous avions 15 ans, nous n’avions donc pratiquement aucune séquence vidéo d’elle avec nous.

“C’est un peu étrange, compte tenu des circonstances actuelles, mais Kelly était presque obsédée par le fait de s’assurer qu’il y avait beaucoup de souvenirs capturés d’elle et des filles et de leur enfance.

“Je pense qu’elle a probablement toujours eu à l’esprit, ce que j’ai fait un peu, que si quelque chose devait nous arriver, elle voulait qu’ils sachent à quel point ils étaient aimés.”

Ava et Lexi n’avaient que quatre et deux ans

Needham a également abattu le chien de la famille avec son partenaire et ses enfants

Dans les semaines qui ont précédé les meurtres, Kelly avait envoyé des messages à Rob demandant un peu de temps à part.

Mais elle pense qu’ils n’étaient que des “menaces” dans le but de faire de Rob un meilleur partenaire et père.

Elle raconte : « Elle ne m’avait jamais dit qu’elle allait le quitter. Je pense qu’il s’agissait de menaces contre Rob pour essayer de lui faire avaler ses idées.

Les corps ont été découverts lorsqu’Emma a demandé à des proches vivant sur place de vérifier la famille.

Ava et Lexi ont été retrouvées allongées côte à côte sur le lit sous la couette, tandis que Kelly était allongée par terre à côté du lit. Ils avaient été abattus à bout portant.

Rob a été retrouvé sur le palier.

L’enquête sur leur décès a révélé que des tests toxicologiques ont montré qu’il n’avait pas pris de cocaïne et que son taux d’alcoolémie était inférieur à la limite légale d’alcool au volant au moment de la tragédie.

Le constructeur Needham était un consommateur secret de cocaïne Crédit : Facebook

Emma dit : “C’est presque du jamais vu pour Rob, surtout un samedi soir, de ne pas boire.”

Elle pense que cela – et les changements dans son comportement au cours de ces dernières semaines, qui l’ont amené à construire une maison de jeu pour les enfants et à partir à la chasse aux œufs de Pâques – montre qu’il s’agissait d’une attaque préméditée.

Emma dit: “Kelly avait en quelque sorte fait savoir à quelques personnes que tout allait bien entre elle et Rob et que les choses avaient commencé à s’améliorer.

“Toutes ces choses réunies – ne pas boire un verre, sortir se promener, monter la maisonnette… Je pense toujours qu’il a fait tout cela parce qu’il savait finalement ce qu’il allait faire.”

L’année dernière, Emma a été invitée à la Chambre des communes pour discuter des changements aux lois sur les permis d’armes à feu.

Emma appelle à des contrôles plus stricts sur les propriétaires d’armes à feu Crédit : Damien McFadden

Elle fait campagne pour un certain nombre de mesures, notamment en examinant les seuils de retrait d’une arme à feu, la police et les médecins généralistes pour travailler en étroite collaboration pour améliorer le partage d’informations et pour que les examens des armes à feu soient effectués plus fréquemment.

Emma a également créé la Fondation Kelly Fitzgibbons pour soutenir d’autres familles de personnes perdues dans des circonstances similaires.

Elle dit : « Kelly était une personne si attentionnée et elle aurait voulu que j’utilise ce que j’ai traversé pour aider les autres.

“C’est comme si un tout petit peu de bien devait en découler.”

Un meurtre dans la famille est désormais disponible en streaming exclusivement sur ITVX