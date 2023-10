Ma sœur a trahi ma confiance en gardant le secret de mon ado

CHER HARRIETTE: J’ai récemment découvert que ma sœur laissait ma fille de 17 ans boire de l’alcool pendant qu’elle séjournait chez elle.

Je suis contrarié que ma fille mineure ait bu, mais je suis encore plus contrarié que cela ait été fait dans mon dos.

J’ai dit à ma sœur de me mettre au courant d’absolument tout ce qui se passe avec ma fille, et le fait qu’elle ne m’ait même pas posé de questions à ce sujet est blessant.

Je n’ai pas encore compris comment aborder cette situation. Comment dois-je gérer cela ?

— Sœur sournoise

Chère soeur sournoise: Parlez à votre sœur et demandez-lui pourquoi elle a choisi de donner de l’alcool à votre fille sans vous en parler.

Demandez-lui d’expliquer ce qui s’est passé. Il se pourrait que votre exigence qu’elle vous raconte tout ce qui s’est passé ressemble à un hélicoptère.

Si vous êtes devenu autoritaire dans vos tentatives pour protéger votre fille, vous devrez peut-être prendre un peu de recul. Votre fille aura peut-être besoin d’un point de vente où elle pourra essayer en toute sécurité des choses que vous n’autoriseriez normalement pas. Elle aura peut-être besoin d’avoir votre sœur comme confidente, même si cela implique d’enfreindre une ou deux règles.

En fin de compte, vous pourriez en bénéficier en leur permettant d’avoir une relation privée. Vous devez convaincre votre sœur d’accepter de vous donner des mises à jour, y compris de partager tout ce qui pourrait potentiellement constituer un problème de sécurité.

CHER HARRIETTE : J’ai maintenant deux groupes d’amis : un à la maison et un à l’université. J’ai passé tellement de temps avec eux et je les aime tous, mais la dynamique de chaque groupe est différente et parfois écrasante.

Pour mon groupe à la maison, être loin les uns des autres pendant que nous sommes tous à l’université a renforcé nos amitiés et j’ai l’impression de pouvoir compter sur eux encore plus que lorsque nous étions au lycée. Pour mon groupe à l’école, les vacances d’été ont mis à rude épreuve toutes nos relations, mais nous avons tout mis sous le tapis et avons choisi de l’oublier.

Je ne pense pas que je pourrais remplacer un groupe par un autre car ils me soutiennent de différentes manières, mais je me retrouve à m’éloigner de mes camarades d’école parce que je veux rentrer à la maison, et le tapis sous lequel nous continuons à balayer se soulève un peu. .

Dois-je leur parler de ce que je ressens ? Dois-je aborder nos précédents problèmes de l’été ?

– Problèmes d’amis

PROBLÈMES DE CHER AMI : Quel résultat souhaitez-vous ? Pensez-vous qu’une conversation sur vos problèmes passés donnera les résultats souhaités ? Si c’est le cas, foncez.

Cadrez la discussion de manière à ce qu’elle ne soit pas accusatrice, mais ouverte et ouverte aux commentaires de chacun. Faites de votre mieux pour écouter attentivement et encouragez les autres à écouter également. Donnez le ton de la conversation en établissant un objectif vers lequel chacun doit travailler.

Si vous pensez que le résultat ne sera pas productif, n’en parlez pas. Certaines choses ne peuvent pas être résolues, du moins pas pour le moment.

Harriette Cole est styliste de vie et fondatrice de DREAMLEAPERS, une initiative visant à aider les gens à accéder à leurs rêves et à les réaliser.