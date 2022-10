Ma soeur, 12 ans, a été poignardée à mort par un adolescent lors d’un spectacle de lumières de Noël – J’essaie toujours de l’appeler, les sanglots de la soeur d’Ava White

La sœur de l’écolière ASSASSINÉE Ava White a déclaré qu’elle essayait toujours d’appeler et d’envoyer des SMS à son téléphone après avoir été poignardée à mort à Noël.

Tearful Mia, 19 ans, a également raconté comment son «monde s’est effondré» lorsqu’elle a découvert que sa sœur de 12 ans était décédée, ajoutant: «Vous pouvez dire qu’il manque quelque chose dans la famille.»

La sœur d’Ava White a déclaré qu’elle essayait toujours de l’appeler et de lui envoyer un SMS Crédit : BBC

Tearful Mia a déclaré qu’elle ne pensait pas que la mort de sa sœur “serait un jour” Crédit : BBC

Ava White, 12 ans, a été tuée le 25 novembre de l’année dernière Crédit : TIM STEWART NEWS LIMITED

Ava a été poignardée à la suite d’une vidéo Snapchat lors d’un spectacle de lumières de Noël à Liverpool en novembre dernier. Un garçon de 15 ans a été emprisonné à perpétuité avec un minimum de 13 ans pour l’avoir assassinée.

Mia a déclaré à la BBC : “Chaque jour, je vais toujours appeler Ava et lui envoyer un texto juste pour voir ce qu’elle fait. Je ne pense pas que ça va jamais s’enfoncer.

Elle a dit qu’elle oublie parfois que sa sœur est partie avant de se rappeler qu’elle ne la reverra jamais.

Et elle passe maintenant le plus clair de son temps dans sa chambre à regarder de vieilles photos d’elle avec sa sœur, voyant rarement ses amis.

Mia a également déclaré qu’il était difficile pour elle et sa mère d’être avec leurs nièces et neveux, car ils avaient tous l’âge d’Ava et avaient l’habitude de sortir.

Elle a déclaré: «Elle les faisait toujours rire. C’est tellement différent maintenant. Vous pouvez dire qu’il manque quelque chose dans la famille.

Mia a décrit sa sœur comme drôle, aimante et attentionnée, ajoutant : « Ava et moi étions très proches. On s’est tout dit.

“Nous nous asseyions dans la chambre de l’autre jusqu’à ce que nous allions nous coucher, et nous riions, prenions des photos et écoutions de la musique comme des adolescents normaux.”

Elle a décrit avoir reçu un appel de sa tante après avoir mis le pyjama qu’Ava lui avait donné pour le Noël précédent.

Sa tante a dit qu’Ava avait été terriblement blessée, alors Mia s’est précipitée dans un taxi pour se rendre à l’hôpital. Sa mère lui a dit qu’elle était dans un état critique et on lui a alors dit que sa sœur était décédée.

Mia, qui fait campagne contre la criminalité au couteau, a déclaré: “Pourquoi voudriez-vous jamais ruiner la vie de quelqu’un d’autre et la vôtre?

“Personne ne devrait vivre ce que nous traversons.”

En juillet, maman Leanne a déclaré de manière déchirante: “Ma bien-aimée Ava meurt à nouveau chaque matin que je me réveille. Mon Ava meurt à nouveau à chaque instant où elle n’est pas avec nous pour le reste de ma vie.

“Elle était ma vie, la vie et l’âme de la fête. C’était une enfant heureuse et en bonne santé adorée par sa famille. La lumière de ma vie s’est éteinte pour toujours.”

Le tueur diabolique d’Ava, qui ne peut pas être légalement nommé, a sangloté lorsqu’il a été reconnu coupable après s’être vanté qu’il “s’en tirerait”.

Le garçon a dit aux flics qu’il pensait qu’il « s’en tirerait » et a dit « tais-toi nonce » à un officier alors qu’il était interrogé.

Des images choquantes ont montré le moment où il a calmement acheté du beurre après avoir poignardé l’écolière.