« Ma seule option .. »: Kylian Mbappe à propos de la sortie du PSG, Deschamps dit « Cela pourrait arriver un jour, qu’il parte »

L’attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a rompu son silence concernant la lettre qu’il a envoyée au club, l’informant de son souhait de ne pas prolonger son contrat actuel au-delà de 2024.

Mbappe, qui est le capitaine de l’équipe de France qui est au Portugal pour les éliminatoires de l’Euro 2024 contre Gibraltar, a assisté au presseur d’avant-match avant l’affrontement de vendredi et a fait la lumière sur les commentaires du président français Emmanuel Macron selon lesquels il « poussera » pour garder Kylian à PSG.

Le joueur de 24 ans a réitéré son désir de rester au PSG, affirmant que c’était la « seule option » qu’il avait.

« J’ai déjà répondu à cette question, j’ai dit que mon objectif était de continuer au club, de rester au PSG, c’est ma seule option pour l’instant », a déclaré Mbappe. Plus tôt cette semaine, l’attaquant vedette avait envoyé une lettre à son club, informant le PSG de sa volonté de ne pas prolonger son contrat au-delà de l’été 2024.

Faits saillants de la fenêtre de transfert du 15 juin: Kylian Mbappe dit « Je n’ai qu’une option .. » au milieu de la saga en cours du Real Madrid

Essentiellement, cela signifierait que Kylian deviendrait un agent libre dans un an, et le PSG ne veut pas laisser son attaquant talismanique partir gratuitement.

« Je ne pensais pas qu’une lettre pouvait tuer ou offenser quelqu’un », a déclaré le skipper français.

Interrogé sur la perspective que le PSG cherche à vendre cet été plutôt que de le perdre gratuitement, l’ancien monégasque a insisté sur le fait qu’il n’était pas choqué par la même chose.

« Non, il n’y a pas grand-chose qui me choque », a-t-il déclaré.

Plus tôt, Macron avait déclaré qu’il interviendrait dans la saga et convaincrait Mbappe de rester dans son comté natal, après avoir fait de même auparavant lorsqu’il était fortement lié au Real Madrid.

A LIRE AUSSI | REGARDER: Lionel Messi marque le but le plus rapide de sa carrière après 79 secondes, canalise Inner Maradona en battant 3 joueurs

« Il veut que je reste à Paris et mon objectif est de rester, donc nous sommes sur la même longueur d’onde », a ajouté Kylian.

Interrogé sur la décision de Kylian Mbappe de chercher une sortie et ses réflexions sur les développements de cette semaine, l’entraîneur-chef de la France Didier Deschamps a déclaré qu’il avait eu un mot avec son capitaine mais qu’il ne le révélerait pas en public.

« Ce qui se dit entre Kylian et moi reste entre Kylian et moi », a déclaré l’entraîneur vainqueur de la Coupe du monde.

Il a poursuivi: «Il est assez vieux pour parler pour lui-même, pour dire ce qu’il veut dire lui-même. Il arrivera peut-être un jour, qu’il parte. Il a la réponse », a ajouté Deschamps.

Après leur match contre Gibraltar, la France affrontera la Grèce sur la route de la qualification pour l’Euro 2024.