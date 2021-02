«  Ma seule chance est avec Elon Musk  »: Quadruple amputé rêve d’espace

Philippe Croizon n’a jamais laissé ses bras et ses jambes amputés entraver ce qu’il veut accomplir et il a maintenant à cœur un nouvel objectif: voyager dans l’espace.

Croizon compte sur le PDG de SpaceX Elon Musk pour l’aider à y arriver après que le magnat des affaires ait répondu à sa demande sur Twitter à la fin de l’année dernière.

Le Français de 53 ans s’est fait amputer les jambes et les bras après un accident en 1994 qui l’a vu frapper par deux décharges électriques de 20 000 volts.

« Je n’ai rien à perdre. Je suis mort le 5 mars 1994, quand j’ai eu mon accident. Donc tout ce que je vis aujourd’hui, c’est juste un bonus », a déclaré Croizon à Euronews.

Depuis l’accident, le Français s’est poussé à relever de nouveaux défis, comme nager dans la Manche, réaliser un record du monde de plongée sous-marine et terminer le Dakar dans un buggy adapté.

Mais son dernier projet – voyager dans l’espace – a commencé un peu comme une « blague », a-t-il dit.

Croizon a tweeté que s’il pouvait obtenir 50000 abonnés avant Noël, il demanderait à Elon Musk de l’envoyer dans l’espace.

Il a atteint son objectif en seulement deux heures.

Croizon, qui se décrit comme quelqu’un « effronté qui ose faire les choses », se dit « pris dans son propre piège ».

« Bonjour @elonmusk, je suis un célèbre aventurier français sans bras ni jambes! Envoyez-moi dans l’espace pour montrer une fois de plus que tout est possible! @SpaceX », a tweeté Croizon le 20 novembre 2020.

Croizon a déclaré qu’il n’avait jamais imaginé que le célèbre PDG de la technologie « qui compte près de 50 millions d’abonnés » lui répondrait. Mais Musk l’a fait.

« Un jour, nous vous emmènerons sur Starship », a répondu Musk deux heures plus tard. Les deux hommes ont commencé à échanger des messages.

Musk a mis Croizon en contact avec Jared Isaacman, milliardaire et pilote américain, qui finance la première mission spatiale entièrement privée baptisée « Inspiration 4 ».

Isaacman dirigera un équipage entièrement civil de quatre personnes dans l’espace, dont Haley Arcenaux, une survivante américaine du cancer, âgée de 29 ans.

Ils voyageront à bord d’une capsule SpaceX Dragon propulsée par un lanceur Falcon 9 dans une mission spatiale prévue plus tard cette année.

Croizon ne participera pas à ce premier voyage spatial privé, mais il a été invité à assister au décollage par Musk et Isaacson. Croizon a déclaré que les milliardaires discuteraient ensuite d’une solution pour faire de lui la première personne handicapée à voyager dans l’espace.

« Nous ne parlons pas de l’Agence spatiale européenne ici, qui a lancé un appel à des candidats astronautes handicapés », explique Croizon car il faut avoir plusieurs années d’études universitaires et « armer », a-t-il dit.

« Ma seule chance est avec Elon Musk et Jared », a-t-il déclaré à Euronews.

«J’ai appris quelque chose tout au long de ma vie. C’est qu’on peut demander de l’aide. Ce coup de main, il faut le vivre comme un moment de partage. Pour moi, c’est grâce aux coups de main que j’ai réalisé toutes mes aventures , » il a dit.

Il espère que ce projet verra le jour, affirmant que son plus beau souvenir est toujours demain. Mais il dit que ce ne sera pas non plus son dernier défi.

« J’ai encore beaucoup de choses à faire dans la vie. Laisse-moi. Laisse-moi continuer à vivre mes rêves », a déclaré Croizon.