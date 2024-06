Ma saga de quatre mois à l’hôpital touche enfin à sa fin

Début février, j’ai eu une poussée d’épidémie de SARM, ce qui a provoqué la formation d’une grosse pustule sur ma mâchoire qui m’a rendu difficile de manger, de boire ou de dormir. Pendant que je suivais un traitement pour cela, j’ai développé Thrush. Et pendant que je suivais un traitement pour cela, j’ai attrapé Covid. Avant la Saint-Valentin, j’étais à l’hôpital, et le dimanche après mon entrée à l’hôpital, alors que je prévoyais initialement de me libérer, mes poumons ont cessé de fonctionner correctement à cause du Covid.

Je me suis effondré.

Mes poumons n’étaient pas capables de maintenir mon niveau d’oxygène au-dessus du milieu des années 60 sans avoir des tubes à oxygène dans le nez, et j’ai dû porter un masque pour dormir. Vers le 24 février, j’ai commencé à avoir mal aux fesses et j’en ai parlé aux infirmières.

Ils n’ont rien fait.

Après quelques jours où je leur ai dit que la douleur s’aggravait, j’ai finalement eu du sang dans mes selles et je leur en ai parlé. Ils m’ont donné une crème. Ils n’ont jamais regardé mes fesses. Le 2 mars, je suis sorti de cet hôpital en fin d’après-midi. Le dimanche 3, j’avais tellement mal que je pouvais à peine bouger à la maison. Le lundi 4, je suis retourné à l’hôpital.

J’ai dû avoir de l’aide pour descendre les escaliers

J’ai dû avoir de l’aide pour monter dans le véhicule

J’ai dû avoir de l’aide pour monter dans un fauteuil roulant à l’hôpital

Je pouvais à peine bouger, la douleur dans mes fesses était si intense. Et dès qu’ils m’ont fait passer l’examen… tout est allé vite. On m’a dit que je ne pouvais rien boire malgré ma soif. Parce que je devais subir une intervention chirurgicale immédiate. J’avais une fasciite nécrosante et une gangrène, et cela mettait ma vie en danger. Quelque chose que l’hôpital aurait remarqué s’ils avaient regardé à chaque fois que je leur avais demandé de regarder la douleur… dans mes fesses.

Moins d’une heure après avoir été examiné aux urgences, j’étais inconscient et j’ai été opéré pour la première fois pour la plaie. Le lendemain, j’ai été transféré dans un autre hôpital doté de meilleures installations, car ils ne pouvaient pas tout acheminer. Dans le meilleur hôpital, je suis retourné me faire opérer.

3,5 livres.

C’était la quantité de chair retirée de mon corps. La quantité de chair morte, nécrotique et gangreneuse qu’ils ont dû éliminer de l’intérieur de moi. La blessure sur mes fesses était énorme… et son emplacement était encore pire.

Juste à côté de mon anus.

Pendant les dix premiers jours, je pouvais à peine bouger quelque chose en dessous de ma taille. Ils m’ont fait subir plusieurs traitements hyperbares, j’avais tellement de cordons et de fils attachés à mon corps. J’ai fini par avoir une éruption cutanée sur tout le corps à cause des fortes doses d’antibiotiques que je prenais pendant des semaines.

Mais finalement, mon séjour dans cet hôpital était terminé. Le 15, j’ai été transféré dans un autre hôpital, un établissement de soins aigus de longue durée. Pendant le reste du mois de mars et tout le mois d’avril, j’étais au LTAC. Petit à petit, les cordons ont commencé à disparaître du besoin.

D’abord, ils ont supprimé tous ces nœuds qui suivaient mon pouls, mon oxygène, etc.

Ils m’ont donné un spiromètre incitatif, ce qui m’a permis de ne plus avoir besoin d’oxygène.

Finalement, j’ai pu m’asseoir et je n’ai plus de cathéter.

Peu de temps après, je me promenais et je n’avais plus besoin des menottes sur mes jambes qui vibraient.

Ensuite, la ligne Picc a été supprimée à la fin des antibiotiques IV.

Le 10 avril, j’étais débarrassé des cordons sur et dans mon corps.

Mais la blessure restait.

Le 26 avril, mon dernier jour au LTAC avant d’être transféré dans un centre de réadaptation/de soins infirmiers pour le reste des soins de la plaie, la plaie mesurait encore 8 cm de long, 6 cm de large et 3 centimètres de profondeur, après près de deux mois de cicatrisation. L’établissement de soins infirmiers est un sac mélangé. Ils ont de bons soins pour les plaies… mais une nourriture épouvantable. Le LTAC proposait une nourriture délicieuse. Et pendant que j’étais dans l’établissement de soins infirmiers, j’ai fini par contracter une autre infection.

Cette fois dans ma bouche.

Vous voyez, avant que tout ça commence, avant la blessure, avant le covid, avant le muguet, avant le SARM… J’ai fait une chute. Une chute qui s’est terminée par un gros morceau de bois qui m’a percuté l’arrière de la tête et m’a fait tomber une garniture. J’avais eu l’intention de le faire examiner, mais la saga de l’hôpital a commencé.

Mais la dent ne cessait de se détériorer.

Trois jours avant mon anniversaire, l’établissement de soins m’a fait examiner mon dentiste et j’ai eu une infection dans ma dent creuse. Deux jours plus tard, la dent était arrachée. La veille de mon anniversaire.

Aujourd’hui, nous sommes le 8 juin.

Cela fait plus de 100 jours depuis que je suis entré à l’hôpital pour la première fois cette année. Et depuis mon arrivée, je ne suis sorti de l’hôpital qu’un seul jour. Depuis le 13 février jusqu’à maintenant, je suis dans un hôpital ou un établissement hospitalier.

Mais c’est presque fini. La blessure est presque disparue.

Ce qui reste actuellement de la blessure est une section de la taille d’une quille. Ils estiment qu’ils seront guéris dans les cinq prochains jours. Donc, d’ici le 13 juin, je devrais sortir de l’hôpital… quatre mois complets à l’hôpital.

Heureusement, j’ai pu éviter de sombrer dans une spirale de stress complète grâce à mes amis, ma famille et mon polycule.

pendant ce temps, j’ai raté la Saint-Valentin, l’anniversaire de mon frère, l’anniversaire d’une de mes copines, mon propre anniversaire, un voyage prévu pour rendre visite à une autre de mes copines et à sa femme, l’anniversaire de ma grand-mère, l’anniversaire de mon neveu, l’anniversaire d’un ami et le refuge Je n’ai pas pu travailler depuis des mois.

Tout cela parce qu’une infirmière ou une assistante ne prendrait pas 5 secondes pour regarder mes fesses.